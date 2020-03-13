Иностранцам до приезда в Беларусь на массовые мероприятия рекомендуют лабораторно обследоваться

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав рекомендует иностранцам, приезжающим в Беларусь на массовые мероприятия, иметь на руках результаты лабораторного исследования, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всем, кто приезжает на массовые мероприятия из стран, неблагополучных по коронавирусу, рекомендуем за два дня до приезда к нам иметь на руках результаты лабораторного исследования", - сказала Инна Карабан.

Вместе с тем Минздрав рекомендует перенести проведение массовых мероприятий с участием большого количества зарубежных лиц на более поздние сроки. Вопрос об организации таких мероприятий организаторы будут решать сами. Но чтобы их проводить, нужно соблюдать определенные меры.

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