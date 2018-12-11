Иностранцам могут разрешить прилетать в Беларусь по безвизу через аэропорты в регионах и Россию

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранцам могут разрешить прилетать в Беларусь по безвизу через аэропорты Бреста и Гродно, а также через Россию. Такие изменения могут быть внесены в указ № 8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", сообщил заместитель начальника главного консульского управления - начальник управления анализа, планирования визовой и тарифной политики Министерства иностранных дел Беларуси Александр Ганевич сегодня на круглом столе в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас в планах сделать аэропорты в Бресте и Гродно для безвизового прилета, как в Национальном аэропорту Минск. При следующих изменениях по указу №8, которые будут вноситься, мы планируем обсуждать этот вопрос", - сказал Александр Ганевич. По его словам, у местных властей есть к этому интерес, данный вопрос рассмотрят в 2018-2019 годах.

Что касается возможности разрешить въезд по 30-дневному безвизу через все пункты пропуска, то в перспективе это тоже может стать реальностью, считает представитель МИД. Он не исключил, что после того, как заработает соглашение по взаимному признанию виз с Россией, к этому вопросу вернутся.

К тому же будет прорабатываться вопрос, чтобы распространить действие указа №8 на иностранцев, прибывающих из России. Сейчас порядок безвизового передвижения через аэропорт не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также планирующих вылететь в российские аэропорты, поскольку эти рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется. По словам Александра Ганевича, сейчас вопрос упирается в возможности Национального аэропорта, нужны пункты погранконтроля в секторе, который работает с рейсами в сообщении с Россией. "Это предложение МИД. Тогда действие указа мы распространили бы на Россию. То есть можно было бы от нас улететь в Россию или из России прилететь к нам (иностранцам по безвизу. - Прим. БЕЛТА) абсолютно в правовом поле", - добавил он.

Предлагается также объединить безвизовые зоны Брестского и Гродненского регионов. Таким образом, турист, приезжая в Брест без визы, сможет беспрепятственно продолжить путешествие в Гродно. Пока такой возможности нет.-0-