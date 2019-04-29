Иностранцы смогут въехать без визы в Беларусь по билету на "Славянский базар"

29 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Иностранные граждане с начала июля смогут въехать без визы в Беларусь по билету на международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Об этом сегодня на брифинге заявил директор фестиваля Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Глеб Лапицкий рассказал, что на днях вышло распоряжение главы государства, где фестиваль стал тем культурным объектом, на который будет открыт безвизовый въезд в Беларусь с 1 по 20 июля во всех пунктах пропуска через нашу границу. "Билет на "Славянский базар" будет заменой визы. Процедура для страны не новая, мы имеем опыт принятия крупных спортивных состязаний, - отметил директор фестиваля. - Специально сделали временной запас (в нынешнем году форум пройдет с 8 по 17 июля. - Прим. БЕЛТА), чтобы люди могли спокойно приехать и расселиться. В первую очередь рассчитываем на интерес со стороны жителей стран-соседок".

В ближайшее время на всех официальных интернет-площадках творческого форума можно будет узнать, как правильно приобрести билет, зарегистрироваться и выполнить необходимые шаги, чтобы не возникли потом проблемы на границе. Кроме того, в этом году впервые граждане Латвии и Казахстана получили возможность приобрести билет на мероприятия "Славянского базара" у своих национальных билетных операторов в интернете.

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" в нынешнем году пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.-0-