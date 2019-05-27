27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционная группа Испании проверит белорусскую воинскую часть в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщили БЕЛТА в Минобороны.

"Группа проверит одну из воинских частей Вооруженных Сил (по выбору инспекторов), являющуюся объектом контроля, согласно положениям ДОВСЕ. Целью инспекции является проверка соответствия наличия на объекте ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству", - рассказали в Минобороны.

В инспекции, кроме пяти военных из Испании, примут участие по одному инспектору из Италии, Норвегии, Португалии и Чехии.-0-