27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционная группа Испании проверит белорусскую воинскую часть в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщили БЕЛТА в Минобороны.
"Группа проверит одну из воинских частей Вооруженных Сил (по выбору инспекторов), являющуюся объектом контроля, согласно положениям ДОВСЕ. Целью инспекции является проверка соответствия наличия на объекте ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству", - рассказали в Минобороны.
В инспекции, кроме пяти военных из Испании, примут участие по одному инспектору из Италии, Норвегии, Португалии и Чехии.-0-
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