Инспекционная группа Латвии посетит 6-ю мехбригаду Западного оперативного командования

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционная группа Латвии посетит 6-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду Западного оперативного командования 14-16 августа. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Целью посещения является оценка информации о 6-й отдельной гвардейской механизированной бригаде Западного оперативного командования, которая была предоставлена Беларусью государствам - участникам ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", - рассказали в Минобороны.

Визит состоится в соответствии с договоренностью между Беларусью и Латвией о дополнительных мерах укрепления доверия и безопасности.-0-