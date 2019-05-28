Инспекционная группа ОЗХО посетит "Полимир"

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционная группа Организации по запрещению химического оружия планирует проверить предприятие "Полимир", сообщили БЕЛТА в Минобороны Беларуси.

"В соответствии с положениями Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении Беларусь посетит инспекционная группа ОЗХО. Она планирует проверить новополоцкое промышленное предприятие "Полимир" ОАО "Нафтан" в соответствии с требованиями указанной конвенции", - проинформировали в Минобороны.

Ранее это предприятие проверялось инспекторами ОЗХО в 1999 и 2009 годах.-0-