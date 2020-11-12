Инспекционно-досмотровые комплексы помогли выявить с начала года около 1,3 тыс. нарушений

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская таможня в этом году с использованием инспекционно-досмотровых комплексов выявила около 1,3 тыс. нарушений таможенного законодательства, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

С применением этого оборудования недавно выявили крупнейшую за последние 10 лет партию наркотиков. 668 кг гашиша были спрятаны среди бочек с пестицидами в морском контейнере, который везли автомобильным транспортом через белорусско-латвийскую границу.

Кроме того, в пункте пропуска "Козловичи" с помощью ИДК сотрудники Брестской таможни обнаружили свыше 1 т сыра и хамона среди частей подъемного крана. Использование неинтрузивных средств контроля позволило без вскрытия транспортного средства осмотреть его и выявить незаявленный груз.

На таможенный осмотр автомобилей с применением инспекционно-досмотровых комплексов затрачивается не более 10 минут. Экономическая целесообразность их эксплуатации за 9 месяцев текущего года составила Br42 на один рубль затрат.

"Неинтрузивные технологии, применяемые при таможенном контроле, не только увеличивают скорость его проведения, но и значительно повышают эффективность, позволяют обнаружить незаконно перевозимые товары в конструктивных полостях транспортного средства, специально изготовленных тайниках", - отметили в ГТК.-0-