Инспекционно-досмотровый комплекс в "Урбанах" поспособствует повышению безопасности на границе - ГТК

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Применение инспекционно-досмотрового комплекса в пункте пропуска "Урбаны" будет способствовать повышению безопасности на белорусско-латвийской границе, заявили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Строительные работы по возведению стационарного инспекционно-досмотрового комплекса находятся в активной стадии. Оборудование для неинтрузивного досмотра транспортных средств устанавливается по крупному инфраструктурному проекту международной технической помощи "Модернизация пункта погранперехода Урбаны-Силене" (Латвия-Беларусь). По контракту также предусмотрена подготовка 20 специалистов", - рассказали в ГТК.

Как отметили в ведомстве, применение технологии неинтрузивного таможенного досмотра направлено на сокращение времени проведения таможенного контроля и повышение безопасности на белорусско-латвийской границе.

Проект международной технической помощи реализуют Государственный таможенный комитет, Витебская таможня и ГАО "Государственное недвижимое имущество" (Латвия) по программе трансграничного сотрудничества Латвия - Литва - Беларусь Европейского инструмента соседства на 2014-2020 годы. Финансирование проводится за счет средств Европейского союза с софинансированием белорусской и латвийской сторон. Вклад ЕС составляет 4,57 млн евро, в том числе для Беларуси - 3,5 млн евро.-0-