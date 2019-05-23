Институт декларирования должен стать более эффективным инструментом профилактики коррупции - Грейбо

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт декларирования должен стать более эффективным инструментом профилактики коррупции, заявил во время круглого стола в "СБ. Беларусь сегодня" начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Игорь Грейбо, сообщает БЕЛТА.

"Кадровые службы госорганов и организаций должны проверять достоверность заполнения деклараций не реже одного раза в пять лет. Но не припомню случая, чтобы кадровые службы выявили хоть одно несоответствие и сообщили об этом. Институт декларирования - серьезный инструмент профилактики, однако он не работает, как хотелось бы. Не вижу ничего плохого и в том, чтобы эти декларации заполнялись в электронном виде и обнародовались. Мы поручили изучить этот подход. Еще один важный момент: апрельским постановлением Совмина уже внесены изменения в работу антикоррупционных комиссий. Кроме того, теперь их возглавят руководители организаций, предприятий", - сказал Игорь Грейбо.

По его словам, крайне важно обратить внимание также на качественное формирование кадрового резерва. "Этот вопрос рассматривался на координационном совещании в конце прошлого года, в итоге выработаны предложения. Сейчас изучается возможность проверки с использованием полиграфа кандидатов на руководящие должности с повышенным уровнем коррупционных рисков. Полиграф ведь достаточно эффективно применяет в кадровой работе силовой блок, а также крупные компании при приеме сотрудников на работу", - отметил начальник управления.

Кроме того, в средних специальных и высших учебных заведениях появится спецкурс по противодействию коррупции. Обучение пройдут и специалисты по закупкам, члены антикоррупционных комиссий, работники кадровых и других служб. "Видимо, надо говорить об этом и в детских садах, школах, объяснять, что за любой проступок последует наказание. Ведь личность воспитывается с малых лет", - подчеркнул Игорь Грейбо.

Разные государства ищут свои подходы в борьбе с коррупцией. Беларусь изучает их опыт и использует то, что приемлемо. "Каждая страна определяет свою антикоррупционную политику. Возьмите публичные казни за коррупцию в Китае, Саудовской Аравии. Что делают с коррупционерами в Нидерландах? Пожизненно ограничивают в правах, лишают таких осужденных права на смягчение наказания, лишают всех социальных гарантий, запрещают занимать определенные должности. В Сингапуре до неимоверных пределов ужесточили наказание за взяточничество, подняв при этом достойным госслужащим зарплаты. И люди поняли, что в случае ошибки могут многое потерять. В том же Китае для того, чтобы занять должность управленца низкого уровня, нужно проработать не один год и выдержать большой конкурс. Интересен также опыт Швеции в этом направлении", - добавил судья Верховного суда Сергей Кондратьев.

Игорь Грейбо напомнил, что на рассмотрение Президенту направлен законопроект о внесении изменений и дополнений в антикоррупционные законы. "МВД поднимает вопрос о необходимости уголовной ответственности для юридических лиц за дачу взятки, мы предложили административную. Предлагается также усовершенствовать систему обмена информацией, обратной связи: правоохранители должны сообщать организации о совершенных с ее участием преступлениях. Внесена корректировка запрета вместе занимать руководящие должности не только близким родственникам и супругам, но и супругам детей", - отметил он.-0-