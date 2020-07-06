6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт дополнительного образования создан в БГУ. Он станет координационным центром в сфере дополнительного образования взрослых и довузовской подготовки белорусских и иностранных граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Структурно институт объединит действующие факультеты доуниверситетского образования иностранных граждан, повышения квалификации и переподготовки (ФПКиП) и учебный центр доуниверситетского образования. Реорганизация подразделений направлена на оптимизацию научно-методических и административных процессов, снижение внутренней конкуренции в комплексе БГУ, увеличение объема предоставляемых услуг и качества обучения, укрепление материально-технической базы.

Деятельность факультета доуниверситетского образования иностранных граждан будет сконцентрирована на наращивании экспорта образовательных услуг, работе с иностранцами с использованием ИКТ, их сертификационном тестировании и контроле знаний. ФПКиП активизирует работу по организации и проведению программ дополнительного образования взрослых. Учебный центр доуниверситетского образования углубит профориентационную деятельность среди белорусских абитуриентов.

За последние несколько лет БГУ значительно укрепил позиции в сфере дополнительного образования. За два года контингент иностранных абитуриентов на программах доуниверситетской подготовки вырос на 86%, из которых три четверти становятся студентами БГУ. Ежегодно открываются актуальные образовательные программы для повышения квалификации, внедряются инновационные технологии для обучения сотрудников вуза.-0-