Институт инклюзивного образования БГПУ празднует 45-летие

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка празднует 45-летие. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"26 апреля в институте прошло торжественное собрание, посвященное юбилейной дате. Студенты встретились с основателем дефектологического факультета, деканом Татьяной Лещинской, состоялась презентация научной школы Тамары Обуховой по обучению и воспитанию детей с нарушением слуха и детей с нарушениями интеллекта ", - рассказали в пресс-службе.

В институте проходит тематическая фотовыставка. Во время праздничной акции студенческого актива "Юбилею посвящается..." подготовлена песня с художественным переводом, стихи. Состоится квест для первокурсников "По страницам истории", мастер-классы по работе с бумагой и картоном "Праздничная открытка", а также изобразительному искусству "Волшебство воображения", будут организованы памятные почтовые поздравления ветеранам факультета.

В 1960 году было открыто отделение дефектологии при физико-математическом факультете МГПИ им. А.М.Горького по специальности "математик - сурдопедагог". В 1961-м состоялся первый набор студентов на дневное отделение факультета педагогики и методики начального обучения по специальности "олигофренопедагогика и логопедия". Уже в 1964 году начали набирать студентов на дневное отделение факультета педагогики и методики начального обучения по специальности "сурдопедагогика" (единственный до 1982 года).

В 1968 году была создана кафедра дефектологии, а в 1976-м - дефектологический факультет с двумя кафедрами: специальной педагогики и психопатологии и логопедии. В 2004 году дефектологический факультет переименован в факультет специального образования.

1 сентября 2016 года в соответствии с приказом ректора БГПУ на базе факультета специального образования открыт Институт инклюзивного образования. Актуальность создания института обусловлена, в первую очередь, присоединением Беларуси к Конвенции о правах инвалидов, принятой в ООН в 2006 году, в которой провозглашена обязанность государств - участников конвенции обеспечивать инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни.-0-