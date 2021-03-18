Институт истории НАН планирует подготовить энциклопедию белорусской государственности

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 18 марта 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:43 Дулова: среди крупных блоков работы Конституционной комиссии - статус ВНС, баланс власти, патриотизм Общество
15:39 Патриотические организации Беларуси подпишут 22 марта меморандум Общество
15:32 Данилович: Рижский мирный договор разделил белорусский народ на две части Общество
15:29 Движение на 11-м км автодороги Минск-Микашевичи сегодня временно ограничат Регионы
15:28 "Вы твердо стоите на страже законности" - Лукашенко поздравил внутренние войска с профессиональным праздником Президент
15:16 Выставка-форум Ecology Expo - 2021 и XVI Республиканский экологический форум пройдут 3-5 июня в Минске Общество
15:15 В Беларуси планируют до 2025 года обеспечить 100% потребителей качественной питьевой водой Общество
15:07 В Витебске продолжается расследование дела о распространении психотропов с участием подростков Происшествия
15:07 Стартует новый сезон программы по развитию молодежного предпринимательства Youth Empowered-2021 Общество
15:06 ВОЗ: каждую неделю более 20 тыс. человек в Европе гибнут из-за коронавируса В мире
14:47 Российская полиция задержала разыскиваемого на родине белоруса за нападение на ОМОН Происшествия
14:42 Институт истории НАН планирует подготовить энциклопедию белорусской государственности Общество
14:40 Госатомнадзор рассказал, как контролируется обеспечение безопасности при вводе БелАЭС Экономика
14:37 Дополнительные соцгарантии будут предоставляться безработным за пять лет до пенсионного возраста Общество
14:29 Около 67% зарегистрированных безработных планируется обучить в этом году под заказ нанимателя Общество
14:24 Опыт боев в Сирии и Нагорном Карабахе учитывался в штабной тренировке военных Беларуси и России Общество
14:22 Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня В мире
14:19 Уволенных в 2020 году в Беларуси было не больше, чем годом ранее - Минтруда Общество
14:16 Генпрокуратура рассказала о предложениях по усилению ответственности за экстремизм Общество
14:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1254 пациента с COVID-19, выписаны 1319 Общество
14:13 Прокуратура Бреста предъявила иск о ликвидации "Польской школы" Происшествия
14:10 В Лидском районе спасли упавшую в колодец кошку Происшествия
14:02 Найденный в Гродно орден Красного Знамени передадут музею в Узбекистан - на родину владельца Регионы
13:56 В законодательстве Беларуси появится дополнительная ответственность для авторов фейков Общество
13:49 Глава Минюста рассказал об ожидаемых новациях в сфере адвокатской деятельности Общество
13:48 Генпрокуратура планирует возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в Великую Отечественную войну Общество
13:47 В Бобруйском районе опрокинулся тягач с фургоном-рефрижератором Происшествия
13:43 Сев ранних яровых в этом году начнется позже из-за погоды - Белгидромет Экономика
13:39 В Лельчицах начальник транспортного отдела незаконно списал около 1 т бензина Происшествия
13:36 Парфимович: будем стараться сохранить силу и баланс в "Динамо" Спорт
Все новости
Все новости
Общество
18 марта 2021, 14:42

Институт истории НАН планирует подготовить энциклопедию белорусской государственности

Фото из архива
Фото из архива

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт истории Национальной академии наук планирует подготовить энциклопедию белорусской государственности. Об этом сообщил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков на международной научной конференции "Рижский мир 1921 года в судьбе белорусского народа (к 100-летию заключения)". Мероприятие проводит Институт истории НАН совместно с Академией управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшняя конференция, посвященная трагической дате для нашего народа - Рижскому миру, имеет знаковое и очень важное значение. Я настаиваю на том, чтобы мы проводили как можно больше таких мероприятий, которые будут отражать истинную историю нашей земли. Без преувеличения белорусская государственность - это древнейшая государственность в Европе, кто бы что ни говорил. И об этом нужно шире и больше рассказывать, начиная от истории таких периодов, как Полоцкое и Туровское княжества, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая и так далее. На современном этапе Беларусь обладает необходимой государственностью, границами, хранит свою культуру, традиции и историю. Нам нужно смелее отстаивать национальные интересы, справедливость и правду белорусского народа", - подчеркнул Владимир Гусаков.

Владимир Гусаков
Владимир Гусаков

Во время выступления председатель Президиума НАН рассказал о планируемом значительном расширении деятельности Института истории НАН и создании на его базе нескольких институтов, объединенных в один центр.

"Нам нужно укреплять Институт истории. Я поставил задачу, чтобы это был крупнейший республиканский национальный центр. По сути здесь должно быть три-четыре института, которые будут работать по разным направлениям: история, археология, антропология и другие. Для этого нужно привлекать студентов, готовить магистрантов, аспирантов, докторантов, расширять научное учреждение и поднимать его статус. Уверен, совместно мы выработаем предложения, которые в дальнейшем будут реализованы", - сказал он.

Кроме того, в свете глобальных задач по противодействию фальсификации истории, которые стоят перед исследователями страны, Владимир Гусаков поручил специалистам Института истории на базе пятитомного научного издания об истории белорусской государственности разработать энциклопедию белорусской государственности. "На достигнутом нельзя останавливаться. Следует продолжать работу по восстановлению исторической правды. Мы не должны забывать трагических уроков истории. Следует направлять свои усилия на укрепление независимости государства, межнационального и межконфессионального единства. Только консолидированное общество в состоянии противостоять внешним и внутренним угрозам и сохранить государственную целостность", - добавил он.

В первом томе уникального научного издания об истории белорусской государственности ученые проанализировали процессы первоначального заселения территории Беларуси, оформления первых протогосударственных образований (племенных княжений), рассмотрели первые исторические формы белорусской государственности (Полоцкое и Туровское княжества, Киевская Русь, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая).

На обширной историографической базе и основе источников показаны особенности положения белорусских земель в ВКЛ и Речи Посполитой, борьба политической элиты белорусского этноса за государственный суверенитет в XVI-XVIII веках. Второй том посвящен периоду, когда белорусские земли входили в состав Российской империи (конец XVIII - начало XX века). В третьей книге отражена история белорусской государственности в 1917-1939 годах, в четвертой - период Второй мировой и Великой Отечественной войн и послевоенного восстановления. Пятый том рассказывает о событиях с 1954 года до современности.

18 марта 2021 года исполняется 100 лет со дня заключения Рижского мирного договора. "В Риге после польско-советской войны делегациями Польши, РСФСР и УССР без учета интересов белорусского народа был подписан мирный договор. Его заключение привело к тяжелейшим территориальным потерям. Согласно договору почти половина этнической белорусской территории отошла к Польше. Хотя Рижский мирный договор юридически закрепил независимость ССРБ и гарантировал белорусам национально-культурные права в составе польского государства, но в перспективе он не обеспечил реализацию их прав на духовно-культурное развитие, не содействовал единству и безопасности народов Восточной Европы, что особенно явно проявилось в сентябре 1939 года", - отметили в НАН. -0-

Фото Рамиля Насибулина

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Национальная академия наук
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Дулова: среди крупных блоков работы Конституционной комиссии - статус ВНС, баланс власти, патриотизм
Фото из архива Патриотические организации Беларуси подпишут 22 марта меморандум
Вячеслав Данилович Данилович: Рижский мирный договор разделил белорусский народ на две части
Фото из архива Выставка-форум Ecology Expo - 2021 и XVI Республиканский экологический форум пройдут 3-5 июня в Минске
Фото из архива В Беларуси планируют до 2025 года обеспечить 100% потребителей качественной питьевой водой
Стартует новый сезон программы по развитию молодежного предпринимательства Youth Empowered-2021
Главное
Во время совещания Законодательные новации в сфере нацбезопасности и охраны общественного порядка обсудили у Лукашенко
От противодействия экстремизму до охраны правопорядка. Какие законодательные новации готовят в Беларуси
Лакиза: заключение Рижского мирного договора - трагическое событие в истории Беларуси
Рекламная игра "Мечта в Оплати 3" стартовала – безлимитные шансы и улетные призы!
Топ-новости
В законодательстве Беларуси появится дополнительная ответственность для авторов фейков
Генпрокуратура планирует возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в Великую Отечественную войну
Исаченко: формирование правовой и политической культуры у молодежи - одна из важнейших госзадач
Дополнительные соцгарантии будут предоставляться безработным за пять лет до пенсионного возраста
Уволенных в 2020 году в Беларуси было не больше, чем годом ранее - Минтруда
Инвестор мирового уровня: компания Dana Holdings представила свои проекты на выставке BUDEXPO-2021
БМЗ увеличивает экспортные поставки
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1254 пациента с COVID-19, выписаны 1319
Карпенко: повышение стоимости обучения в госучреждениях образования пока не планируется
Быховский район присоединился к акции по наведению порядка возле памятных знаков сожженным деревням
Сев ранних яровых в этом году начнется позже из-за погоды - Белгидромет
Туман, мокрый снег и до +6°С ожидаются в Беларуси 19 марта
Прокуратура Бреста предъявила иск о ликвидации "Польской школы"
Предложения по законодательным актам на 2022 год можно внести на Правовом форуме Беларуси
Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка продолжится 22 марта
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.