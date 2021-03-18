Институт истории НАН планирует подготовить энциклопедию белорусской государственности

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт истории Национальной академии наук планирует подготовить энциклопедию белорусской государственности. Об этом сообщил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков на международной научной конференции "Рижский мир 1921 года в судьбе белорусского народа (к 100-летию заключения)". Мероприятие проводит Институт истории НАН совместно с Академией управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшняя конференция, посвященная трагической дате для нашего народа - Рижскому миру, имеет знаковое и очень важное значение. Я настаиваю на том, чтобы мы проводили как можно больше таких мероприятий, которые будут отражать истинную историю нашей земли. Без преувеличения белорусская государственность - это древнейшая государственность в Европе, кто бы что ни говорил. И об этом нужно шире и больше рассказывать, начиная от истории таких периодов, как Полоцкое и Туровское княжества, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая и так далее. На современном этапе Беларусь обладает необходимой государственностью, границами, хранит свою культуру, традиции и историю. Нам нужно смелее отстаивать национальные интересы, справедливость и правду белорусского народа", - подчеркнул Владимир Гусаков.

Владимир Гусаков

Во время выступления председатель Президиума НАН рассказал о планируемом значительном расширении деятельности Института истории НАН и создании на его базе нескольких институтов, объединенных в один центр.

"Нам нужно укреплять Институт истории. Я поставил задачу, чтобы это был крупнейший республиканский национальный центр. По сути здесь должно быть три-четыре института, которые будут работать по разным направлениям: история, археология, антропология и другие. Для этого нужно привлекать студентов, готовить магистрантов, аспирантов, докторантов, расширять научное учреждение и поднимать его статус. Уверен, совместно мы выработаем предложения, которые в дальнейшем будут реализованы", - сказал он.

Кроме того, в свете глобальных задач по противодействию фальсификации истории, которые стоят перед исследователями страны, Владимир Гусаков поручил специалистам Института истории на базе пятитомного научного издания об истории белорусской государственности разработать энциклопедию белорусской государственности. "На достигнутом нельзя останавливаться. Следует продолжать работу по восстановлению исторической правды. Мы не должны забывать трагических уроков истории. Следует направлять свои усилия на укрепление независимости государства, межнационального и межконфессионального единства. Только консолидированное общество в состоянии противостоять внешним и внутренним угрозам и сохранить государственную целостность", - добавил он.

В первом томе уникального научного издания об истории белорусской государственности ученые проанализировали процессы первоначального заселения территории Беларуси, оформления первых протогосударственных образований (племенных княжений), рассмотрели первые исторические формы белорусской государственности (Полоцкое и Туровское княжества, Киевская Русь, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая).

На обширной историографической базе и основе источников показаны особенности положения белорусских земель в ВКЛ и Речи Посполитой, борьба политической элиты белорусского этноса за государственный суверенитет в XVI-XVIII веках. Второй том посвящен периоду, когда белорусские земли входили в состав Российской империи (конец XVIII - начало XX века). В третьей книге отражена история белорусской государственности в 1917-1939 годах, в четвертой - период Второй мировой и Великой Отечественной войн и послевоенного восстановления. Пятый том рассказывает о событиях с 1954 года до современности.

18 марта 2021 года исполняется 100 лет со дня заключения Рижского мирного договора. "В Риге после польско-советской войны делегациями Польши, РСФСР и УССР без учета интересов белорусского народа был подписан мирный договор. Его заключение привело к тяжелейшим территориальным потерям. Согласно договору почти половина этнической белорусской территории отошла к Польше. Хотя Рижский мирный договор юридически закрепил независимость ССРБ и гарантировал белорусам национально-культурные права в составе польского государства, но в перспективе он не обеспечил реализацию их прав на духовно-культурное развитие, не содействовал единству и безопасности народов Восточной Европы, что особенно явно проявилось в сентябре 1939 года", - отметили в НАН. -0-

Фото Рамиля Насибулина