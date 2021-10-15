Институт языкознания им.Я.Коласа проведет круглый стол к 100-летию национальной лексикографии

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 15 октября 2021
Минск Ясно +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:04 Военнослужащие Вооруженных Сил удостоены госнаград и Благодарностей Президента Беларуси Президент
17:53 Белстат работает над региональным мониторингом ЦУР и соответствующей платформой отчетности Общество
17:36 В Минске девятиклассник "заминировал" школу и детсад Происшествия
17:30 Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием маршрутки в Минске Происшествия
17:29 Школьники с признаками ОРВИ могут не посещать занятия без справки до 5 дней Общество
17:24 Аслюк: все 17 Целей устойчивого развития успешно реализуются в Гомельской области Регионы
17:21 Предприятие НАН Беларуси получило награду на Евразийском фармацевтическом саммите Общество
17:19 Депутат: парламентские связи между Беларусью и Болгарией довольно активны Политика
17:18 В Совете Республики раскрыли подробности встречи Кочановой с зампредседателя ПА ОБСЕ Пиа Каума Общество
17:17 В Национальном банке упраздняются главные управления по областям Президент
17:17 Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-сентябре снизилось на 6,6% Экономика
17:10 Пьяного таксиста в Могилеве ГАИ пришлось останавливать со стрельбой Происшествия
17:01 Головченко: решение создать Белорусскую стекольную компанию было оправданным и правильным Регионы
17:00 Авраменко: запрет на полеты над Беларусью сказался прежде всего на пассажирах Общество
16:53 Водитель легковушки погибла после столкновения с фурой в Поставском районе Происшествия
16:46 Институт языкознания им.Я.Коласа проведет круглый стол к 100-летию национальной лексикографии Общество
16:42 Казахстан изучает белорусский опыт правового регулирования борьбы с коррупцией Общество
16:37 В пункте пропуска "Берестовица" из-за строительных работ возможны затруднения в движении Регионы
16:36 Республиканское офицерское собрание МЧС прошло в Минске Общество
16:33 Франция отменила бесплатные тесты на COVID-19 для непривитых взрослых В мире
16:20 Китайские студенты БГУ получат гранты за высокую успеваемость и занятие научной деятельностью Общество
16:19 Реальные денежные доходы белорусов в январе-августе выросли на 2,9% Общество
16:19 В Минске задержали распространителя психотропов Происшествия
16:15 США откроют границы для полностью привитых иностранцев 8 ноября В мире
16:13 Рунец: женщины обязаны внести весомый вклад в восстановление стабильности на планете Общество
16:13 Число погибших от взрыва в афганской мечети возросло до 62 В мире
16:09 О пройденном пути, защите интересов и локомотиве интеграции. Главное из речи Лукашенко на саммите СНГ Президент
16:05 Депутат: мы должны отстаивать равноправное сотрудничество между странами ЦЕИ Общество
15:57 Никитина: нужно задействовать электронную торговлю для продвижения продукции на китайском рынке Экономика
15:39 В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса "Бетувакс" В мире
Все новости
Все новости
Общество
15 октября 2021, 16:46

Институт языкознания им.Я.Коласа проведет круглый стол к 100-летию национальной лексикографии

Фото из архива
Фото из архива

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Институте языкознания имени Якуба Коласа 20 октября пройдет круглый стол "100 гадоў беларускай нацыянальнай лексікаграфіі: ад Інбелкульта да сучаснасці", посвященный 100-летию Словарной комиссии. Он продолжит цикл мероприятий НАН, посвященных 100-летию Инбелкульта и 100-летию белорусской академической науки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"В феврале 1921 года при Наркомате просвещения БССР была создана Словарная (научно-терминологическая) комиссия, в задачи которой входила разработка научной терминологии на белорусском языке и создание первого национального фундаментального академического научного словаря. 30 января 1922 года именно на базе Словарной комиссии был образован Институт белорусской культуры. "Слоўнік жывой беларускай мовы" - грандиозный лексикографический проект начала ХХ века, имеющий огромное значение для современной лексикографической практики", - рассказали в пресс-службе.

Деятельность Словарной комиссии Инбелкульта под руководством известного белорусского ученого-языковеда Степана Некрашевича была продуктивной. Уже в 1925 году разработана концепция лексикографического издания, начата непосредственная работа по созданию картотеки национального лексикона на основе художественных текстов, написанных на белорусском языке в XIX - начале ХХ века, собран богатый диалектный материал с этнической территории распространения белорусских говоров, создаются первые диалектные словари как базовые источники будущего сводного словаря. К 1930 году подготовлен первый лист рукописи академического словаря на букву "А". Одновременно шла интенсивная работа по созданию терминологических и переводных словарей.

"Несмотря на внушительный объем сделанного, деятельность Словарной комиссии пока еще не изучена и не оценена в полной мере. Она нуждается в переосмыслении и популяризации. На круглом столе будет рассмотрена организация работы Словарной комиссии и этапы подготовки к составлению словаря, позволившие получить такие значимые результаты. Особое внимание будет уделено деятельности краеведческих организаций, охарактеризовано их участие в сборе, обработке диалектных материалов и подготовке на их основе диалектных краевых словарей", - рассказали в пресс-службе.

Планируется также ознакомиться с личностью и биографией Степана Некрашевича, обсудить проблемы преемственности между словарными изданиями Инбелкульта и современными работами в области национальной лексикографии.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь наука
Новости рубрики Общество
Фото из архива Белстат работает над региональным мониторингом ЦУР и соответствующей платформой отчетности
Фото из архива Школьники с признаками ОРВИ могут не посещать занятия без справки до 5 дней
Фото "Академфарм" Предприятие НАН Беларуси получило награду на Евразийском фармацевтическом саммите
Фото Совета Республики В Совете Республики раскрыли подробности встречи Кочановой с зампредседателя ПА ОБСЕ Пиа Каума
Фото из архива Авраменко: запрет на полеты над Беларусью сказался прежде всего на пассажирах
Фото из архива Казахстан изучает белорусский опыт правового регулирования борьбы с коррупцией
Главное
Во время саммита О пройденном пути, защите интересов и локомотиве интеграции. Главное из речи Лукашенко на саммите СНГ
Лукашенко о создании СНГ: в критической ситуации создание интеграционного "купола" было верным решением
Головченко: программа кредитования отечественных автомобилей Geely будет продолжена в следующем году
Банк БелВЭБ анонсировал новую стратегию развития на 2022–2024 годы
Топ-новости
Военнослужащие Вооруженных Сил удостоены госнаград и Благодарностей Президента Беларуси
Лукашенко: странам СНГ необходимо объединить усилия для защиты интересов на мировом рынке
Головченко: решение создать Белорусскую стекольную компанию было оправданным и правильным
Школьники с признаками ОРВИ могут не посещать занятия без справки до 5 дней
В Национальном банке упраздняются главные управления по областям
Исаченко: каждый белорус должен иметь комфортные условия и в крупном городе, и в небольшом поселке
Авраменко: запрет на полеты над Беларусью сказался прежде всего на пассажирах
МАРТ: внутренний рынок в полном объеме обеспечен отечественным картофелем и овощами
Реальные денежные доходы белорусов в январе-августе выросли на 2,9%
Щекин: пришло время вытаскивать негодяев из информационных нор
Дожди и до +14°С ожидается в Беларуси 16 октября
Главы государств СНГ приняли Заявление в связи с 30-летием Содружества
ГПК: польские силовики доставили большую группу беженцев к границе
Лидеры стран СНГ приняли решение создать Совет председателей верховных судов
За сутки в Беларуси зарегистрированы 2073 пациента с COVID-19, выписаны 1903
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Неделя матери в Беларуси Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.