Институт языкознания им.Я.Коласа проведет круглый стол к 100-летию национальной лексикографии

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Институте языкознания имени Якуба Коласа 20 октября пройдет круглый стол "100 гадоў беларускай нацыянальнай лексікаграфіі: ад Інбелкульта да сучаснасці", посвященный 100-летию Словарной комиссии. Он продолжит цикл мероприятий НАН, посвященных 100-летию Инбелкульта и 100-летию белорусской академической науки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"В феврале 1921 года при Наркомате просвещения БССР была создана Словарная (научно-терминологическая) комиссия, в задачи которой входила разработка научной терминологии на белорусском языке и создание первого национального фундаментального академического научного словаря. 30 января 1922 года именно на базе Словарной комиссии был образован Институт белорусской культуры. "Слоўнік жывой беларускай мовы" - грандиозный лексикографический проект начала ХХ века, имеющий огромное значение для современной лексикографической практики", - рассказали в пресс-службе.

Деятельность Словарной комиссии Инбелкульта под руководством известного белорусского ученого-языковеда Степана Некрашевича была продуктивной. Уже в 1925 году разработана концепция лексикографического издания, начата непосредственная работа по созданию картотеки национального лексикона на основе художественных текстов, написанных на белорусском языке в XIX - начале ХХ века, собран богатый диалектный материал с этнической территории распространения белорусских говоров, создаются первые диалектные словари как базовые источники будущего сводного словаря. К 1930 году подготовлен первый лист рукописи академического словаря на букву "А". Одновременно шла интенсивная работа по созданию терминологических и переводных словарей.

"Несмотря на внушительный объем сделанного, деятельность Словарной комиссии пока еще не изучена и не оценена в полной мере. Она нуждается в переосмыслении и популяризации. На круглом столе будет рассмотрена организация работы Словарной комиссии и этапы подготовки к составлению словаря, позволившие получить такие значимые результаты. Особое внимание будет уделено деятельности краеведческих организаций, охарактеризовано их участие в сборе, обработке диалектных материалов и подготовке на их основе диалектных краевых словарей", - рассказали в пресс-службе.

Планируется также ознакомиться с личностью и биографией Степана Некрашевича, обсудить проблемы преемственности между словарными изданиями Инбелкульта и современными работами в области национальной лексикографии.-0-