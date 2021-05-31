Институт мясо-молочной промышленности НАН представит на "Белагро" вегетарианское мороженое

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт мясо-молочной промышленности Национальной академии наук представит на "Белагро" вегетарианские мороженое и вареную колбасу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Институт впервые представит вегетарианское мороженое с натуральным составом без продуктов животного происхождения на основе соевого молока отечественного производства. Оно подходит людям, придерживающимся принципов веганства, вегетарианства и правильного питания, а также людям с непереносимостью лактозы. Еще одна новая разработка - вареная вегетарианская колбаса - изготовлена из растительного сырья и может использоваться в вегетарианском питании, в период постов, а также при соблюдении диеты", - рассказали в пресс-службе.

Среди новинок института - кисломолочный продукт с пониженным до 1% содержанием лактозы. Может использоваться в ежедневном рационе людей различных возрастов, в том числе придерживающихся низколактозной диеты после приема различных лекарственных средств. В составе продукта нет добавленного сахара, а сладковатый привкус достигается технологическими приемами.

Посетители "Белагро" также смогут ознакомиться с новыми мясными продуктами с пониженным содержанием поваренной соли (на 30% по сравнению с аналогичными продуктами, изготавливаемыми по традиционным технологиям). Соленый вкус достигается за счет фитокомпозиций из растительного сырья, в состав которых входят чеснок, тмин, мускатный орех, гвоздика, анис, имбирь, белый перец. Продукты с пониженным содержанием поваренной соли могут использоваться в диетическом питании.

"Также будут представлены перспективные прототипы продукции будущего - инновационные мясные продукты на основе эмульсий и сухих смесей из высококачественного натурального сырья животного происхождения, отличающиеся оригинальной формой, повышенной пищевой и биологической ценностью, улучшенными технологическими показателями и высокими потребительскими свойствами. Уникальные мясные продукты нового поколения в ближайшем будущем появятся на многих кухнях благодаря использованию пищевых 3D-принтеров", - отметили в пресс-службе.

Более 40 организаций НАН Беларуси примут участие в международной специализированной выставке "Белагро-2021". Всего ученые и специалисты Академии наук продемонстрируют свыше 150 инновационных разработок и технологий. В этом году экспозиция пройдет под девизом "Наука для жизни. Технологии для людей". Она развернется на более чем 750 кв.м открытой и более чем 250 кв.м закрытой выставочной площади. Экспозиция включает тематические блоки: "Биотехнологии для сельского хозяйства", "Цифровое земледелие", "Технологии и оборудование для животноводства", "Продовольственная безопасность".-0-