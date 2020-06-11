Институт повышения квалификации и переподготовки СК будет перспективен в экспорте услуг - Носкевич

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета, который будет создан в Беларуси, не только обеспечит качественную подготовку белорусских следователей, но и сможет успешно заниматься экспортом услуг. Подробнее о возможностях будущего учебного заведения в интервью на телеканале "Беларусь 1" рассказал председатель Следственного комитета Иван Носкевич, сообщает БЕЛТА.

Глава государства сегодня дал согласие на создание Института повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета. "Потребность в нем очень высокая. Мы хотим иметь единую методическую базу по расследованию преступлений, единую практику, научное сопровождение досудебного расследования. Это все можно сконцентрировать только в рамках своего учебного заведения дополнительного образования", - пояснил Иван Носкевич.

В современном мире следователям прежде всего требуется повышение квалификации по тем категориям преступлений, которые являются относительно новыми для наших реалий. Например, в сфере высоких технологий. "Нигде не учат следователей, как правильно расследовать такие преступления. Наши наработки, опыт, высококвалифицированные следователи, методисты, руководители различного звена в состоянии обеспечить этот учебный процесс. Мы имеем договоренности и с представителями научной общественности страны", - добавил Иван Носкевич.

Задействуют и международный опыт, например, коллег из ФБР. Эксперты из других стран будут по возможности привлекаться в качестве приглашенных лекторов. Это сделает институт в том числе перспективным поставщиком образовательных услуг и для зарубежных коллег. "Мы отчетливо понимаем наш потенциал и думаем, что даже будем заниматься экспортом услуг в институте. Уровень подготовки наших следователей, специалистов достаточно высок, если сопоставить его с аналогичным уровнем подготовки коллег из сопредельных государств, в частности, из Российской Федерации, Армении, других стран, в первую очередь Евразийского экономического союза. Учитывая имеющуюся договоренность, думаем, что такой экспорт услуг мы окажем", - отметил глава СК.

Иван Носкевич выразил надежду, что учебный процесс в институте начнется уже в следующем году, возможно, даже в конце 2020-го. На его базе в будущем планируется большой объем работы по унификации следственной практики, методическому обеспечению следствия на совершенно ином уровне, введению в следствие научной составляющей.

Также Иван Носкевич отметил, что сегодня кадровая работа направлена на концентрацию в ведении СК всей цепочки подготовки будущих специалистов. В стране функционирует 14 профильных юридических классов, в которых ребятам дают базу для поступления в вузы для целевой подготовки будущих работников комитета. В этих классах учатся 285 ребят.

"Кроме того, мы подготовили проект указа Президента по передаче состава следственно-экспертного факультета академии МВД в ведение Следственного комитета. Нам будет передано 300 человек. То есть с момента поступления на следственно-экспертный факультет эти курсанты будут числиться в Следственном комитете", - заключил председатель СК.-0-