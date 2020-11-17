Институт прикладной физики НАН будет сотрудничать с украинским Институтом черной металлургии

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт прикладной физики Национальной академии наук Беларуси и Институт черной металлургии имени З.И.Некрасова НАН Украины подписали договор о научно-техническом и учебно-методическом инновационном сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской Академии наук.
"Институты будут взаимодействовать в сфере науки и послевузовского образования. Запланировано также инновационное и научно-техническое сотрудничество в области реализации совместных программ научных исследований и технических разработок, включая обмен ведущими учеными, докторантами, аспирантами, магистрантами", - рассказали в пресс-службе.
Сотрудничество институтов предполагает проведение фундаментальных и прикладных исследований в научной, научно-технической и образовательной сферах деятельности, реализацию международных научно-исследовательских проектов и грантов. Также предусматривается организация совместных конференций, семинаров, симпозиумов, стажировок для преподавателей, научных сотрудников, докторантов, магистрантов.-0-