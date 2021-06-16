16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт прямой конституционной жалобы может появиться в Беларуси, сообщила журналистам заместитель председателя Конституционного суда, член Конституционной комиссии Наталья Карпович, передает корреспондент БЕЛТА.

"То есть Конституционный суд по запросам граждан Беларуси будет правомочен проверять конституционность норм законов, примененных в конкретном деле, если гражданин полагает, что в силу неконституционности этой нормы нарушены его конституционные права и свободы. Тем самым в правовую систему Беларуси вводится прямой доступ граждан к конституционному правосудию, создается возможность для каждого заинтересованного лица на непосредственное обращение в КС", - сказала Наталья Карпович.

По ее словам, конституционная жалоба является наиболее распространенной формой защиты конституционных прав и свобод граждан. Все страны постсоветского пространства и большинство европейских государств имеют Институт конституционной жалобы граждан, реализуемый в различных формах.

Сегодня проходит шестое заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются конституционные положения о судебной системе.-0-