3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальные институты метрологии Беларуси и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве. Документ сегодня в Ташкенте скрепили подписями директор Белорусского государственного института метрологии (БелГИМ) Валерий Гуревич и директор ГП "Узбекский национальный институт метрологии" (УзНИМ) Лазизбек Саидорипов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

В соглашении определены основные направления сотрудничества на ближайшие пять лет. Стороны будут взаимодействовать при разработке и реализации программ по созданию национальных и рабочих эталонов, организовывать и проводить их сличения. "Еще одно направление - участие в разработке межгосударственных документов по вопросам обеспечения единства измерений для решения задач гармонизации национальных законодательств и выработки единых принципов деятельности в этой области. Специалисты институтов будут сотрудничать при проведении работ по метрологическому обеспечению испытаний продукции, содействовать установлению творческих и производственных связей метрологических служб, обмениваться накопленным опытом и информацией", - проинформировали в пресс-службе комитета.

Делегация Госстандарта Беларуси во главе с председателем комитета Валентином Татарицким также совершила деловую экскурсию в УзНИМ. Белорусы встретились также с руководством и специалистами агентства "Узстандарт". Были представлены направления проводимых в странах работ и обсуждены аспекты для дальнейшего сотрудничества.

Делегация Госстандарта Беларуси 3-5 марта в Ташкенте принимает участие в мероприятиях восьмого заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном. Заседание пройдет под председательством вице-премьера Беларуси Александра Субботина и заместителя премьер-министра Узбекистана - министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова.-0-