Инструкции на спортплощадках и пример взрослых - эксперт о мерах по снижению детского травматизма

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 100 тыс. детей ежегодно приходится от 8 до 10 тыс. случаев получения травмы. Снизить число инцидентов помогут специальные инструкции по использованию оборудования на площадках и пример взрослых. Такое мнение высказал сегодня журналистам ведущий научный сотрудник лаборатории последствий травм и заболеваний позвоночника и спинного мозга ГУ "РНПЦ травматологии и ортопедии" Дмитрий Тесаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы наблюдаем примеры детского травматизма во время организованного отдыха, ведь ребята отдыхают в лагерях, санаториях и других учреждениях. Там ограничено свободное время и выделяются периоды, чтобы ребята могли побегать, сыграть в футбол или заняться определенными видами единоборств. Мы также наблюдаем специфику травмы в зависимости от уровня физподготовки пострадавшего и того, какие спортивные комплексы были для него доступны", - сказал Дмитрий Тесаков.

Многие травмы возникают из-за того, что дети не умеют правильно пользоваться оборудованием, установленным на территории спорткомплексов, детских площадок, в зонах для тренировок. В жаркую погоду учащаются случаи падения с турников и других объектов: перекладины нагреваются, дети не выдерживают температуры, срываются и получают ушибы. Похожие случаи часто возникают и после дождя. "В этих случаях ребенок получает специфическую травму в результате падения с высоты собственного роста на копчик, ноги у него расслаблены, и сгруппироваться он не успевает. Нужно научить детей правильно пользоваться перекладиной. Травму копчика игнорировать нельзя: если оперативно не обратиться к медикам, то могут быть серьезные последствия", - пояснил эксперт.

Дмитрий Тесаков считает, что эффективным средством предотвращения травм будет установка плакатов у спортивных объектов и на территории детских площадок с инструкциями по использованию того или иного объекта. Важно и то, чтобы там содержались подсказки для родителей: как подстраховать ребенка, помочь ему или проконтролировать правильность его действий. Родители, учителя в школе должны обучать ребенка, как нужно группироваться. Иногда дети садятся на велотренажеры, на которых не отрегулирована высота сиденья: у ребенка срывается нога, он теряет равновесие, падает. Такие случаи тоже можно предотвратить при наличии инструкций.-0-