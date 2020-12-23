Инструмент санкционного давления ЕС перешел на совершенно неприемлемый уровень - ФПБ

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный совет по трудовым и социальным вопросам поддержал инициативу Федерации профсоюзов Беларуси направить обращение в Международную организацию труда. Это решение принято на заседании Нацсовета в связи с введением Европейским союзом экономических санкций в отношении отдельных белорусских предприятий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

В состав Национального совета входят представители трех сторон - республиканских объединений профсоюзов, нанимателей и правительства. Совет на постоянной основе рассматривает наиболее актуальные и проблемные вопросы трудовой и социально-экономической сфер. С учетом того, что решение ЕС о введении санкций может напрямую затронуть интересы трудящихся, этот вопрос стал одним из основных на состоявшемся заседании.

"Мы видим, что в последнее время инструмент санкционного давления Европейского союза перешел на совершенно неприемлемый уровень. Санкции могут быть введены без какого-либо доказательного обоснования в отношении любых предприятий, - отметила заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич. - Подобные попытки ограничить работу предприятий могут привести к снижению заработной платы, сокращению рабочих мест и замораживанию гарантированных коллективными договорами выплат работникам. Все это в результате отражается на людях, нарушает их право на труд. В связи с этим мы предлагаем от имени Национального совета подготовить обращение к Международной организации труда с заявлением о недопустимости нарушения Европейским союзом прав наших трудящихся".

Международная организация труда - специализированный институт Организации Объединенных Наций. Ее главная цель - содействовать защите трудовых прав, расширению возможностей достойной занятости, укреплению социальной защищенности и развитию диалога по вопросам, связанным со сферой труда.

Правительство и объединение нанимателей поддержали инициативу национального профцентра. В ближайшее время обращение от имени трех сторон Нацсовета будет направлено МОТ.-0-