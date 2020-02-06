Интеграционные проекты Союзного государства в сфере безопасности обсуждены в Минске

Андрей Равков и Григорий Рапота
6 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков 6 февраля в Минске встретился с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госсекретариате Совбеза.
На встрече обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в Союзном государстве.
Стороны подтвердили целесообразность дальнейшего развития интеграционных проектов в сфере национальной безопасности и обороны.-0-