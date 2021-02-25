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25 февраля 2021, 10:45

ИНТЕРВЬЮ: Интеллектуальная охрана границы - будущее уже наступило

Современные информационные технологии позволяют совершенно на новом уровне организовать охрану границы, и белорусское пограничное ведомство стремительно наращивает ее инженерную инфраструктуру, а также технический компонент. В конце 2020 года на белорусско-украинском направлении открыли несколько застав модульного типа. Об этом и не только в интервью БЕЛТА рассказал начальник первого главного управления Госпогранкомитета полковник Андрей Филатов.

- Андрей Викторович, какая работа проделана за последние годы на границе по обустройству участков и рубежей, в том числе в рамках выполнения поручения главы государства по белорусско-украинскому участку границы?

- Сейчас основные усилия сосредоточены на прибалтийском и украинском направлениях - мы возводим новые рубежи охраны и оснащаем их сигнализационными комплексами. На польском участке поддерживаем сплошное сигнализационное прикрытие за счет модернизации или замены старых комплексов. В период с 2014 года и по настоящее время оборудовано свыше 400 км новых рубежей охраны, в том числе на украинском направлении - более 250 км. Сигнализационными комплексами прикрыто свыше 300 км, из них на украинском направлении - более 170 км. На польском направлении модернизировано порядка 90 км старых комплексов.

Кроме того, на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника в ходе реализации проекта международной технической помощи установлен современный комплекс технических средств контроля, включающий в себя современные сейсмодатчики, фотокамеры, средства передачи и визуализации информации. В целом силами специалистов инженерных подразделений территориальных органов пограничной службы ежегодно возводится более 60 км новых рубежей охраны, а совместно со специализированными организациями осуществляется их сигнализационное оборудование.

- Значительный объем работ по созданию и развитию инженерной инфраструктуры выполняют сами пограничники. Помогали ли в этом вопросе республиканские и местные органы власти?

- Необходимо отметить, что эффективному решению задач инженерного оборудования границы способствует поддержка руководства страны и республиканских органов власти. Одной из наиболее значимых мер в этом отношении является нормативно-правовое закрепление положений, способствующих проведению мероприятий инженерного оборудования государственной границы. Ранее подписан ряд законодательных актов, которые упрощают порядок отвода земельных участков под объекты инженерной инфраструктуры, а также предусматривают финансирование мероприятий, связанных с возведением или модернизацией объектов охраны границы. Отмечу, что наряду с республиканскими существенную помощь и поддержку территориальным органам погранслужбы оказывают и местные органы власти.

- Получит ли дальнейшее развитие система интеллектуальной охраны границы? Какие планы на этот год по ее обустройству? Что будет активно внедряться в охрану "зеленой" границы, может быть, новые образцы техники или вооружения?

- В этом году мы продолжим наращивание инженерной инфраструктуры границы путем оборудования новых рубежей охраны, оснащения их техническими средствами, прикрытия участков границы сигнализационными комплексами и системами, в том числе на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Что касается развития интеллектуальной охраны границы, мы продолжим ее оборудование интегрированной системой охраны протяженных участков, а именно охранной сигнализацией, видеонаблюдением, системами контроля и управления доступом.

Кроме того, при создании интегрированных систем охраны мы активно используем возможности автоматизированных постов технического наблюдения. В прошлом году нам удалось совместно с одним из белорусских предприятий завершить испытания и поставить на боевое дежурство для охраны границы высокотехнологичное тепловизионное оборудование автономного исполнения, которое позволяет на значительных расстояниях, в любых погодных условиях и времени суток обнаруживать объекты различного типа, будь то человек, животное, автомобиль и так далее. Такое оборудование позволяет контролировать границу при отсутствии электрических сетей, неустойчивой мобильной связи, сложном рельефе и нестандартной инфраструктуре, в том числе на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Это тем самым минимизирует нахождение военнослужащих на территории радиоактивного загрязнения. Развитие инженерной инфраструктуры "зеленой" границы, а также возможности современных технических средств позволяют значительно экономить людские ресурсы в охране границы.

Сейчас на заставе "Хойники" Гомельской пограничной группы создается центр мониторинга, который будет способен при помощи различных систем охраны и наблюдения осуществлять дистанционный контроль свыше 350 км границы с Украиной, в том числе на территории Полесского заповедника. Кроме того, с помощью программно-аппаратного комплекса из центра будет возможно контролировать и управлять пограничными нарядами, техническими средствами - в целом осуществлять мониторинг всех сил и средств по охране госграницы, а также пожароопасной и метеорологической обстановки, уровня радиации.

Наша граница постоянно развивается и адаптируется к изменениям окружающего мира технически, структурно и интеллектуально. В дальнейшем такие центры планируем создавать на всех направлениях.

- Андрей Викторович, в последнее время появились пограничные заставы модульного типа на границе с Украиной. Расскажите подробнее об этих инновациях, какие их возможности по прикрытию важных направлений? Как, где и кто делает модули, какие условия быта военнослужащих там созданы?

- Исходя из особенностей местности на южном направлении, разместить подразделения в капитальных строениях не всегда представляется возможным, а возведение новых объектов требует значительных финансовых затрат, времени и сил. В связи с этим сейчас в органах погранслужбы развертываются модульные городки. Типовой проект включает модули для размещения личного состава и рабочих мест должностных лиц, проведения занятий и досуга военнослужащих, приготовления и приема пищи, помывки личного состава, хранения материальных средств и техники, а также организации связи и бесперебойного электроснабжения.

Что представляет собой модуль? Это жесткий металлический каркас, обшитый снаружи металлическими, а изнутри теплоизоляционными панелями. Внутренняя отделка и оборудование выполняются с учетом его функционального предназначения. Производят модули различные белорусские производители, а также в группе материально-технического обеспечения органов пограничной службы в Дзержинске под Минском.

В нынешних условиях пограничная застава модульного типа имеет значительные преимущества перед обычной - относительно короткие сроки возведения и сравнительно небольшая стоимость. Кроме того, для совершенствования инфраструктуры существующих подразделений отдельные капитальные сооружения наращиваются модулями различного типа. Самое главное, модульные городки позволяют обеспечить все необходимые условия для охраны госграницы, жизни и быта военнослужащих.

В завершение интервью полковник Андрей Филатов рассказал и о ближайших планах. Среди них - продолжить совершенствование охраны границы путем наращивания технического компонента, в том числе на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Обширный участок границы с Украиной заболочен, труднопроходим, поэтому здесь активно будет использоваться система видеонаблюдения и интеллектуального обнаружения объектов. На данный момент строятся пограничные заставы "Глушкевичи", "Мохро" и "Семеновка", а также спланирована реконструкция ряда комплексов подразделений границы.

БЕЛТА. -0-

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