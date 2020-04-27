Интеллектуальная онлайн-игра "Дорогами войны" состоится в БГУ 30 апреля

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интеллектуальная онлайн-игра "Дорогами войны", приуроченная к 75-летию Великой Победы, состоится 30 апреля в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"К участию приглашаются все желающие студенты и сотрудники вуза. В течение четырех часов нужно будет ответить на 40 вопросов четырех туров: "Разминка", "Мемориалы войны", "Что объединяет людей и события?", "Исключите лишнее", - рассказали в пресс-службе. - Победителей назовут 4 мая. Их определят по количеству набранных баллов за каждый этап. Грамоты, сертификаты и памятные призы лучшие знатоки военных событий смогут забрать в деканатах своих подразделений".

Пройдет состязание на платформе Google. Старт буден дан в 14.30. Заявки на участие принимаются до 12.30 30 апреля.

Организатором конкурса выступает студенческий совет по качеству образования исторического факультета БГУ.-0-