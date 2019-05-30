Интерактивную карту для детей "Моя родина - Беларусь" планируют запустить в сентябре

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белакартография" работает над интерактивной картой для детей "Моя родина - Беларусь", веб-ресурс предполагается запустить в сентябре. Об этом сообщила сегодня в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора по производству предприятия Алла Бенедиктович.

"Мы планируем создать интерактивную карту "Моя родина - Беларусь". Материалы уже собраны, запускать будем ориентировочно в сентябре текущего года. Веб-ресурс будет носить образовательной характер: дети смогут познакомиться и с достопримечательностями страны, и с народными промыслами, и с национальными парками и заповедниками", - рассказала Алла Бенедиктович.

Так, в новом путеводителе дети смогут не только узнать о месторасположении главных культурно-исторических объектов Беларуси, но и посмотреть различные тематические видеоролики, например, как делают валенки или работают мастера соломоплетения. На карте будут обозначены и народные костюмы, характерные для различных регионов страны, и гербы наиболее значимых городов, и объекты, внесенные в Список всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, в этом году планируется выпустить атлас великих изобретений мира, с объектами которого можно будет познакомиться в том числе через дополненную реальность.-0-

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