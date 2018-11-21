Интерактивные помощники для туристов появятся в павильонах "Белсоюзпечати" к II Европейским играм

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К II Европейским играм 2019 года в павильонах "Белсоюзпечати" появятся интерактивные помощники для туристов, сообщили БЕЛТА в РУП "Белсоюзпечать".

Сегодня старейшая в стране система по распространению печатных изданий - "Белсоюзпечать" отмечает свое 100-летие. К юбилею разработана концепция павильона нового формата - мультифункционального. "Здесь впервые посетителям предоставят возможность общения с продавцом на абсолютно любом языке с помощью онлайн-переводчика, подзаряжать гаджеты, вызывать такси и экстренные службы, заказывать трансферы в аэропорт и за пределы города, а в скором будущем - оплачивать коммунальные услуги, покупать билеты на спектакли, концерты и фестивали, выбирать подарочные сертификаты развлекательных центров и крупных магазинов. Кроме того, специально к II Европейским играм для иностранных гостей столицы в павильонах начнут функционировать полезные интерактивные помощники: городской навигатор и электронный консультант-переводчик", - рассказали в "Белсоюзпечати".

В ближайшем будущем будет также обновлен интернет-магазин (bspechat.by), где каждый желающий сможет не выходя из дома с помощью мобильного телефона или компьютера заказать необходимый перечень товаров в удобный для него торговый объект и забрать по пути домой в кратчайшие сроки, а также основной сайт предприятия (souzpechat.by), где можно будет узнать актуальную информацию о событиях в медийном пространстве страны, вакансиях для трудоустройства, новинках продукции и свежей прессе, ознакомиться с каталогом продукции.

Уже созданы и расширяются новые формы взаимодействия с потребителем и рекламы для интернет-пользователей - социальные сети: страницы в Facebook, Instagram, VKontakte, в перспективе - Telegram-канал и Viber-чат с самой свежей и актуальной информацией, акциями и конкурсами.

Для более широкого обеспечения прессой населения страны РУП "Белсоюзпечать" развивает и совершенствует свою торговую сеть. Ежегодно реализуются инвестиционные проекты замены торговых объектов на современные модернизированные конструкции - павильоны. Такая форма торговли пользуется устойчивым спросом и имеет положительную оценку у покупателей. В ряде магазинов и павильонов к услугам посетителей работают кафетерии, где можно за чашкой чая или кофе ознакомиться со свежей прессой.

"Белсоюзпечать" сегодня - это национальная сеть распространения прессы в Беларуси, единая система продвижения изданий на потребительском рынке и управления тиражами, широкая сеть магазинов, павильонов и киосков с широчайшим ассортиментом книжной, бумажно-беловой, канцелярской продукции, сувениров, кондитерских изделий.-0-