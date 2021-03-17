Интерактивный 5D-паспорт презентован на выставке BUDEXPO-2021

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру в рамках XXIII Международной архитектурно-строительной выставки BUDEXPO-2021 презентовало услугу по созданию интерактивного 5D-паспорта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Госкомимущества.

Интерактивный паспорт - это модель капитального строения (здания, сооружения) либо имущественного комплекса, созданная в электронном виде в формате 3D с использованием технологии информационного моделирования. Она включает в себя сведения о положении элементов объекта в пространстве и времени, а также иных исчисляемых характеристиках, в том числе связанных с эксплуатацией объекта и интегрированных в модель в виде отдельных информационных слоев, в совокупности определяющих ее как модель в формате 5D.

Во время выставки агентством были представлены современные технологии, позволяющие организовать виртуальный тур по уже созданным объемным моделям зданий с применением очков виртуальной реальности.

Посетив стенд Минского областного агентства, участники выставки смогут осуществить виртуальную прогулку по зданию, ознакомиться с технологиями создания интерактивного паспорта и оборудованием, используемым при выполнении работ.

XXIII Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO-2021 проходит в Минске с 17 по 20 марта. В рамках мероприятия будут продемонстрированы архитектурные решения современной городской среды, виды проектирования индивидуального и многоквартирного жилья, энергоэффективные решения в строительстве, а также концепции комфортного жилья и интеллектуальные системы управления зданиями.-0-

Фото Госкомимущества