Интересны экономическая и правовая составляющие развития Беларуси на пятилетку - делегат ВНС

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 22 января 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:23 В России за сутки выявили 21 513 случаев заражения COVID-19 В мире
11:21 Лукашенко принял с докладом губернатора Могилевской области Президент
11:19 В Беларуси скорректированы законы о здравоохранении и оказании психологической помощи Общество
11:14 Теплоснабжение в Московском районе Минска планируют восстановить к 16.00 Регионы
11:12 Почтальону назначили три месяца ареста за распространение личных данных правоохранителей Происшествия
11:09 ФОТОФАКТ: Необычное природное явление наблюдается на реке Лесной в Каменце Регионы
11:04 ГТК: физический досмотр машин может занимать до четырех часов, а с помощью ИДК - 10 минут Общество
11:03 В Минске пропал 43-летний мужчина Происшествия
11:00 Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за пандемии В мире
10:58 Комплекс замедленного коксования на "Нафтане" планируют запустить до конца 2021 года Экономика
10:47 Спасатели достали мужчину из 20-метрового колодца в Вороновском районе Происшествия
10:42 Пять белорусских биатлонистов выступят в индивидуальной гонке этапа Кубка мира в Антхольце Спорт
10:38 В Беларуси за сутки произошло 380 ДТП Происшествия
10:35 Google пригрозил отключить поисковую систему в Австралии из-за нового закона Технологии
10:32 КГК указал на резервы для восстановления объемов производства свинины в Могилевской области Регионы
10:31 Илон Маск пообещал $100 млн за технологию по улавливанию выбросов углекислого газа Технологии
10:28 В Беларуси утверждены строительные нормы для освещения и высотных зданий Экономика
10:26 Нет ничего невозможного, необходимо только объединить усилия и вместе строить свою страну - НАН Общество
10:25 В Харькове задержали четырех человек по делу о пожаре в доме престарелых В мире
10:23 Изготовили муляж взрывного устройства и разработали план разбоя - расследование дела завершено Происшествия
10:22 Побороть COVID-19 помогает огромное желание жить - врач о лечении пациентов в стационаре Регионы
10:18 Мингорисполком и облисполкомы проведут 23 января прямые телефонные линии Регионы
10:13 ФСБ России предотвратила теракт в Башкирии В мире
10:12 МИД Беларуси в 2020 году удалось реализовать немало важных проектов, несмотря на эпидемию - Макей Политика
10:07 Интересны экономическая и правовая составляющие развития Беларуси на пятилетку - делегат ВНС Общество
10:02 Демократы в США призвали Facebook, Twitter, YouTube к изменениям для борьбы с экстремизмом В мире
09:58 Маркевич проведет 23 января прямую телефонную линию Общество
09:55 БУТБ и казахстанская биржа "Астана" намерены развивать сотрудничество в сфере электронной торговли Экономика
09:45 Новую технику закупят для ремавтодоров и зеленстроев столицы Регионы
09:37 В лесу возле Борисова пропал мужчина Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
22 января 2021, 10:07

Интересны экономическая и правовая составляющие развития Беларуси на пятилетку - делегат ВНС

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Всебелорусское народное собрание"
В новой пятилетке нужно особое внимание уделить здоровью и благосостоянию людей - мнение
Делегат ВНС: поддержка института семьи и детей - один из важных аспектов развития страны

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для принятия любой новой нормы и закона необходимы более доскональная проработка проекта этого документа и широкое участие в обсуждении экспертов, правоприменителей. Таким мнением, а также ожиданиями от предстоящего в феврале VI Всебелорусского народного собрания с корреспондентом БЕЛТА поделился делегат ВНС, ведущий юрисконсульт ОАО "НПО Центр" Сергей Лапсарь.

Он признался, что для него большая честь быть делегатом собрания. "Как юристу, активному деятелю общественного объединения (БРСМ) мне интересна экономическая, правовая составляющая развития государства на ближайшие пять лет. Хочется увидеть, в каком направлении мы будем двигаться. И, если будет возможность, выступить со своими предложениями и наработками", - сказал он. Сергей Лапсарь уточнил, что он активно участвовал в работе дискуссионных площадок, на которых обсуждались актуальные вопросы развития страны, а также предложения конституционной реформы.

"Я сторонник того, что правовые нормы до того, как они утверждаются, должны более досконально прорабатываться. Правоприменители иногда сталкиваются с нормативными актами, которые, по их мнению, требуют какой-то корректировки, доработки", - поделился своим видением юрист.

В качестве примера он привел Правила благоустройства и содержания города Минска. "В соответствии с пунктом 25 правил, благоустройство и содержание (эксплуатация) земельных участков, предоставленных для обслуживания индивидуальных гаражей, расположенных на дворовых территориях, осуществляются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, владельцами этих гаражей по периметру гаража до середины проезда. Согласно ст.41 Кодекса о земле, земельные участки для строительства (установки) временных индивидуальных гаражей на придомовой территории могут предоставляться во временное пользование инвалидам I и II групп, инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидам Великой Отечественной войны и иным категориям граждан, перечисленных в ст.41. Сложно представить, как тот же инвалид будет осуществлять уборку вышеупомянутых участков от снега. Да, есть акции помощи. Сейчас активисты БРСМ, например, по таким заявкам помогают расчищать территорию от снега. Но стоит отметить, что за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов ст.21.14 КоАП предусмотрена административная ответственность до 25 базовых величин", - высказал свою озабоченность Сергей Лапсарь.

Также на дискуссионных площадках с его участием обсуждалась необходимость внесения изменений в постановление Совмина №229 о закупках товаров за счет собственных средств. "Думаю, не я один об этом говорил, тема, наверняка, обсуждалась на разных уровнях. Но факт в том, что в декабре 2020 года столь нужные изменения вступили в силу. Появилась обязательность применения преференциальной поправки в размере 15% к товарам, произведенным в Беларуси или странах, с которыми имеются соответствующие международные договоры о предоставлении национального режима в торговле товарами. Что дает преимущество производителям отечественных товаров. Это локальная поддержка экономики: государство оказывает поддержку белорусским производителям", - отметил Сергей Лапсарь.

То есть активная дискуссия с участием практиков, правоприменителей привела к совершенствованию законодательства. Так и должна, по мнению юриста, строиться законотворческая работа - нужен постоянный диалог. Но для этого еще необходимо продумать форму, механизм такого обсуждения. Если для конституционной реформы большой общественный диалог, круглый стол - это правильное и нужное решение, то для каждого нормативного акта в определенной сфере или отрасли, наверное, не совсем рациональное. "Мы с коллегами-юристами еще думаем над этим, чтобы грамотно подойти к вопросу и выработать эффективное предложение", - добавил Сергей Лапсарь.

Также, по его мнению, нужно решать проблему с обеспечением жильем молодых специалистов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива В Беларуси скорректированы законы о здравоохранении и оказании психологической помощи
Фото из архива ГТК: физический досмотр машин может занимать до четырех часов, а с помощью ИДК - 10 минут
Фото из архива Нет ничего невозможного, необходимо только объединить усилия и вместе строить свою страну - НАН
Фото из архива Маркевич проведет 23 января прямую телефонную линию
Фото из архива Санатории и оздоровительные центры БЖД в 2020 году приняли более 14,5 тыс. человек
Четвертым обладателем квартиры в Минске, разыгранной в рекламной игре Белагропромбанка, стал Алексей Казаченок Вечерний ураган призов от Белагропромбанка завершился финальным розыгрышем
Главное
Александр Лукашенко и Леонид Заяц Лукашенко принял с докладом губернатора Могилевской области
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1804 пациента с COVID-19, выписаны 2378
В Беларуси скорректированы законы о здравоохранении и оказании психологической помощи
Вечерний ураган призов от Белагропромбанка завершился финальным розыгрышем
Топ-новости
Лукашенко: от белорусских дипломатов как никогда требуется самоотдача, ответственность и дисциплина
Дорохович поручил отладить работу по информированию населения о нештатных ситуациях
МИД Беларуси в 2020 году удалось реализовать немало важных проектов, несмотря на эпидемию - Макей
В Беларуси утверждены строительные нормы для освещения и высотных зданий
Теплоснабжение в Московском районе Минска планируют восстановить к 16.00
Побороть COVID-19 помогает огромное желание жить - врач о лечении пациентов в стационаре
Интересны экономическая и правовая составляющие развития Беларуси на пятилетку - делегат ВНС
В Брестской области за пять лет планируют отремонтировать 15 мостов
ФОТОФАКТ: Необычное природное явление наблюдается на реке Лесной в Каменце
День открытых дверей в БГТУ пройдет онлайн 23 января
ГТК: физический досмотр машин может занимать до четырех часов, а с помощью ИДК - 10 минут
Мингорисполком и облисполкомы проведут 23 января прямые телефонные линии
БУТБ и казахстанская биржа "Астана" намерены развивать сотрудничество в сфере электронной торговли
Савиных: Беларусь всегда готова к конструктивному сотрудничеству с зарубежными партнерами
В Минздраве рассказали, какие больницы Беларуси возвращаются к обычному режиму работы
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.