Интересны экономическая и правовая составляющие развития Беларуси на пятилетку - делегат ВНС

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для принятия любой новой нормы и закона необходимы более доскональная проработка проекта этого документа и широкое участие в обсуждении экспертов, правоприменителей. Таким мнением, а также ожиданиями от предстоящего в феврале VI Всебелорусского народного собрания с корреспондентом БЕЛТА поделился делегат ВНС, ведущий юрисконсульт ОАО "НПО Центр" Сергей Лапсарь.

Он признался, что для него большая честь быть делегатом собрания. "Как юристу, активному деятелю общественного объединения (БРСМ) мне интересна экономическая, правовая составляющая развития государства на ближайшие пять лет. Хочется увидеть, в каком направлении мы будем двигаться. И, если будет возможность, выступить со своими предложениями и наработками", - сказал он. Сергей Лапсарь уточнил, что он активно участвовал в работе дискуссионных площадок, на которых обсуждались актуальные вопросы развития страны, а также предложения конституционной реформы.

"Я сторонник того, что правовые нормы до того, как они утверждаются, должны более досконально прорабатываться. Правоприменители иногда сталкиваются с нормативными актами, которые, по их мнению, требуют какой-то корректировки, доработки", - поделился своим видением юрист.

В качестве примера он привел Правила благоустройства и содержания города Минска. "В соответствии с пунктом 25 правил, благоустройство и содержание (эксплуатация) земельных участков, предоставленных для обслуживания индивидуальных гаражей, расположенных на дворовых территориях, осуществляются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, владельцами этих гаражей по периметру гаража до середины проезда. Согласно ст.41 Кодекса о земле, земельные участки для строительства (установки) временных индивидуальных гаражей на придомовой территории могут предоставляться во временное пользование инвалидам I и II групп, инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидам Великой Отечественной войны и иным категориям граждан, перечисленных в ст.41. Сложно представить, как тот же инвалид будет осуществлять уборку вышеупомянутых участков от снега. Да, есть акции помощи. Сейчас активисты БРСМ, например, по таким заявкам помогают расчищать территорию от снега. Но стоит отметить, что за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов ст.21.14 КоАП предусмотрена административная ответственность до 25 базовых величин", - высказал свою озабоченность Сергей Лапсарь.

Также на дискуссионных площадках с его участием обсуждалась необходимость внесения изменений в постановление Совмина №229 о закупках товаров за счет собственных средств. "Думаю, не я один об этом говорил, тема, наверняка, обсуждалась на разных уровнях. Но факт в том, что в декабре 2020 года столь нужные изменения вступили в силу. Появилась обязательность применения преференциальной поправки в размере 15% к товарам, произведенным в Беларуси или странах, с которыми имеются соответствующие международные договоры о предоставлении национального режима в торговле товарами. Что дает преимущество производителям отечественных товаров. Это локальная поддержка экономики: государство оказывает поддержку белорусским производителям", - отметил Сергей Лапсарь.

То есть активная дискуссия с участием практиков, правоприменителей привела к совершенствованию законодательства. Так и должна, по мнению юриста, строиться законотворческая работа - нужен постоянный диалог. Но для этого еще необходимо продумать форму, механизм такого обсуждения. Если для конституционной реформы большой общественный диалог, круглый стол - это правильное и нужное решение, то для каждого нормативного акта в определенной сфере или отрасли, наверное, не совсем рациональное. "Мы с коллегами-юристами еще думаем над этим, чтобы грамотно подойти к вопросу и выработать эффективное предложение", - добавил Сергей Лапсарь.

Также, по его мнению, нужно решать проблему с обеспечением жильем молодых специалистов.-0-