Интересы детей находятся в фокусе пристального внимания государственной политики Беларуси - Макей

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересы детей находятся в фокусе пристального внимания государственной политики Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на мероприятии по случаю Международного дня защиты детей "ЮНИЛЕНД - вместе для каждого ребенка", передает корреспондент БЕЛТА.

"Интересы детей находятся в фокусе пристального внимания государственной политики Беларуси, - отметил министр. - В числе таких инициатив - противодействие торговле людьми, целевая помощь фонду ООН по защите наиболее уязвимых жертв этого преступления: детей и женщин".

Праздничное мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей, прошло сегодня в комплексе "Дипсервис Холл" в Минске. Организаторами выступили Министерство иностранных дел совместно с Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси. В этом году мероприятие посвящено 30-летию Конвенции о правах ребенка.

В мероприятии приняли участие руководители министерств и ведомств нашей страны, главы дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси, многочисленные представители общественных организаций, религиозных конфессий, академических и деловых кругов. Многие их них пришли с семьями. Также на праздник были приглашены дети-сироты, дети с особенностями психофизического развития из разных регионов Беларуси. Для них были организованы зоны различной активности, детские игровые площадки, устроены конкурсы, состоялся показ спектакля инклюзивного семейного театра "I" и выступление воспитанников Петриковского государственного СПТУ №1. Юные гости активно участвовали в спортивно-развлекательных интерактивных конкурсах по тематике экологии, безопасности и Конвенции о правах ребенка.

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