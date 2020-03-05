Интересы ребенка важнее: приемная мама поделилась опытом возвращения детей родным

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При подготовке кандидата в родители-воспитатели необходимо разъяснять ему, что это временная работа, в которой важнее личных амбиций интересы ребенка. Таким мнением во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА поделилась родитель-воспитатель детского дома семейного типа Фрунзенского района Минска Елена Колоницкая.

В Беларуси на сегодняшний день работает 281 дом семейного типа. Главные преимущества такой формы устройства в том, что дети видят модель настоящей семьи, впитывают ее, как губки, а также постигают нюансы бытового уклада, учатся ответственности.

"С 2015 по 2019 год из детских домов семейного типа в Минске на усыновление, под опеку или обратно в родные семьи передано 86 воспитанников. Это говорит о том, что родители-воспитатели готовы работать с биологическими родителями. Мы ищем лучшие формы устройства для детей, которые приходят в наш дом. А что может быть лучше родной семьи? Поэтому мы как грамотные приемные родители отдаем приоритет возвращению детей в биологические семьи. И так должно быть", - отметила Елена Колоницкая.

Именно поэтому, по ее мнению, необходимо еще на стадии обучения кандидатов в родители-воспитатели объяснять, что они временные работники. "Порой, когда люди идут на эту работу, они неправильно понимают свое предназначение. Мы с мужем сразу определились: не жадничать. У некоторых же играет эгоизм - через 3-4 года, когда в ребенка уже вложено столько сил, вдруг кто-то хочет его усыновить или биологические родители хотят забрать", - поделилась женщина.

Ее с мужем детский дом семейного типа работает уже 8 лет. Из всех ребят, которые за это время нашли здесь приют, 17 не имеют больше статуса сирот, из них 7 возвращены родителям или близким родственникам. "Из оставшихся у нас воспитанников сегодня встречаются с родственниками только четверо. По объективным причинам: есть родители, которые категорически отказываются от встреч, некоторые находятся в местах лишения свободы или на лечении, иные ведут асоциальный образ жизни и не могут даже ради детей привести себя в надлежащий вид", - рассказала Елена Колоницкая.

Тем не менее, их семья старается дать максимум шансов родным мамам и папам на исправление, беседуют с ними так, чтобы встречи с детьми проходили комфортно для всех. "Были два примера, когда родители не собирались возвращать себе детей, но в ходе наших встреч и бесед стали меняться, активнее участвовали в жизни ребят, занимались преобразованием себя. И вернули детей. Один папа, правда, не успел, потому что мы удочерили его девочку. Но сегодня он может с ней встречаться, потому что мы считаем, что биологическая связь для ребенка очень важна. Мы хотим, чтобы наши дети росли адекватными, уверенными в себе, целеустремленными, стали полноценными членами общества", - заключила приемная мама.-0-

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