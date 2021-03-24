Интерьер мечты от Interior Design DANA: поможем воплотить в жизнь даже самые смелые идеи!

Хороший дизайн-проект – это грамотная инвестиция в недвижимость.

Можно купить отличное жилое или коммерческое помещение с хорошей инфраструктурой и транспортной доступностью, живописными видами в новом доме и по выгодной цене, но испортить все эти преимущества неудобной организацией жилого пространства и неинтересными стилевыми решениями.

А можно сделать классный дизайн-проект и добавить еще один плюс в списке преимуществ недвижимости. Не только для жизни или бизнеса, но и для перепродажи или аренды.

Именно с этой целью и работает команда Interior Design DANA – проекта от создателей самых известных в столице многофункциональных комплексов "Парк Челюскинцев", "Маяк Минска" и "Minsk World".

С дизайном от Interior Design DANA любая недвижимость получает надбавочную стоимость, которая при перепродаже или сдаче в аренду обязательно повлияет на её стоимость.

Какие услуги мы предлагаем?

1. Консультация и создание эскизного проекта

2. Разработка дизайна интерьера с визуализацией

3. Разработка технической документации, необходимой для строительной бригады

4. Авторский архитектурный надзор

5. Выезд дизайнера с заказчиком по магазинам для выбора строительных и отделочных материалов

6. Декорирование помещения после ремонта: подбор мебели и других предметов мебели и интерьера

Дизайн интерьера в исполнении наших специалистов - это всегда эксклюзивный проект, созданный с учетом всех пожеланий клиента, его индивидуальности и стиля, а также особенностей помещения.

Наши дизайнеры разрабатывали дизайн интерьера для ТРЦ Dana Mall

Мы можем подготовить не только интерьер квартиры, но и коммерческого помещения

Торговый центр в доме "Микеланджело"

Покупатели квартир в многофункциональном комплексе "Minsk World" могут поработать с командой Interior Design DANA абсолютно бесплатно! Всем клиентам застройщик дарит бесплатную первичную консультацию своих дизайнеров. Это значит, что на встрече заказчик сможет обсудить с нашими специалистами свои идеи и при желании договориться о продолжении сотрудничества. А при заказе полного пакета наших услуг клиенты Minsk World получают самую лучшую скидку!

Лобби дома "Микеланджело" в МК "Маяк Минска"

Пентхаус в д.11 в ж.к. "Маяк Минска"

Пентхаус в д.7 в ж.к. "Маяк Минска"

2-ком. квартира в ж.к. "Чайковский"

Проект от Interior Design DANA – это выбор тех покупателей, которые стремятся к индивидуальности и эргономичности своей недвижимости. Заказывая дизайн-проект у нас, вы можете быть уверены, что получите качественный дизайн-проект по выгодной цене.

Получить больше информации можно по телефонам:

+375 (17) 269 32 89

+375 (29) 700 19 12

Наш адрес: г. Минск ул. П. Мстиславца д.4 оф.4

Interior Design DANA: наш дизайн-проект – лучшая инвестиция!

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