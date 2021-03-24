Интерьер мечты от Interior Design DANA: поможем воплотить в жизнь даже самые смелые идеи!

Хороший дизайн-проект – это грамотная инвестиция в недвижимость.
Можно купить отличное жилое или коммерческое помещение с хорошей инфраструктурой и транспортной доступностью, живописными видами в новом доме и по выгодной цене, но испортить все эти преимущества неудобной организацией жилого пространства и неинтересными стилевыми решениями.
А можно сделать классный дизайн-проект и добавить еще один плюс в списке преимуществ недвижимости. Не только для жизни или бизнеса, но и для перепродажи или аренды.
Именно с этой целью и работает команда Interior Design DANA – проекта от создателей самых известных в столице многофункциональных комплексов "Парк Челюскинцев", "Маяк Минска" и "Minsk World".
С дизайном от Interior Design DANA любая недвижимость получает надбавочную стоимость, которая при перепродаже или сдаче в аренду обязательно повлияет на её стоимость.
Какие услуги мы предлагаем?
1. Консультация и создание эскизного проекта
2. Разработка дизайна интерьера с визуализацией
3. Разработка технической документации, необходимой для строительной бригады
4. Авторский архитектурный надзор
5. Выезд дизайнера с заказчиком по магазинам для выбора строительных и отделочных материалов
6. Декорирование помещения после ремонта: подбор мебели и других предметов мебели и интерьера
Дизайн интерьера в исполнении наших специалистов - это всегда эксклюзивный проект, созданный с учетом всех пожеланий клиента, его индивидуальности и стиля, а также особенностей помещения.
Покупатели квартир в многофункциональном комплексе "Minsk World" могут поработать с командой Interior Design DANA абсолютно бесплатно! Всем клиентам застройщик дарит бесплатную первичную консультацию своих дизайнеров. Это значит, что на встрече заказчик сможет обсудить с нашими специалистами свои идеи и при желании договориться о продолжении сотрудничества. А при заказе полного пакета наших услуг клиенты Minsk World получают самую лучшую скидку!
Проект от Interior Design DANA – это выбор тех покупателей, которые стремятся к индивидуальности и эргономичности своей недвижимости. Заказывая дизайн-проект у нас, вы можете быть уверены, что получите качественный дизайн-проект по выгодной цене.
Получить больше информации можно по телефонам:
+375 (17) 269 32 89
+375 (29) 700 19 12
Наш адрес: г. Минск ул. П. Мстиславца д.4 оф.4
Interior Design DANA: наш дизайн-проект – лучшая инвестиция!