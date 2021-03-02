Интернет-проект БРСМ "Женщины-легенды" стартует 4 марта

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи дает старт республиканскому интернет-проекту "Женщины-легенды", приуроченному ко Дню женщин, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, координатор проекта Кристина Кечко.

"Накануне одного из самых вдохновляющих весенних праздников союз молодежи расскажет интернет-аудитории истории о наших землячках, привнесших в молодежную политику страны сплав мудрости и опыта, который они и сегодня передают новым поколениям. Героинями проекта "Женщины-легенды" станут как руководители молодежного движения, так и те, кто начинал движение студенческих отрядов и всю свою жизнь был рядом с молодежью. Среди них - Ревмира Пионова, Вера Прокашева, Жанна Булыга, Ирина Енджеевская и многие другие", - рассказала Кристина Кечко.

Интернет-проект "Женщины-легенды" будет реализован в официальных пабликах БРСМ в социальных сетях с 4 марта по 31 мая.

"Женщина всегда ассоциируется с прекрасной порой года и гармонией. Поэтому проект, приуроченный к 8 Марта, продлится всю весну. С постами о героинях проекта можно будет познакомиться в центральных, областных, районных группах союза молодежи в "ВКонтакте", Instagram, Telegram. Публикации объединит хештег #женщинылегенды. Подключиться к проекту и рассказать истории о женщинах-легендах может каждый желающий. Ведь есть у нас в Беларуси семьи, в которых женщины стояли у истоков зарождения развития молодежного движения. Мы будем рады, если пользователи соцсетей расширят тему проекта и расскажут о выдающихся женщинах разных профессий", - резюмировала руководитель проекта. -0-