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Интернет вещей в ЖКХ: в Минске тестируют умный сбор мусора

Общество 10.04.2019 | 11:22

МТС установил в Минске первые "умные" контейнеры. Специальные датчики отслеживают уровень заполнения отходами и через единую систему передают сигналы мусоровозам, что позволяет оптимизировать логистику вывоза мусора. Пилотный проект реализован совместно с УП "Спецкоммунавтотранс".

Смарт-контейнеры развивают концепцию умного города, в котором новые технологии работают на повышение качества жизни. "Умный" бак самостоятельно отслеживает, насколько заполнен бытовыми отходами, например пластиком, стеклом или бумагой. Контейнер оснащен ультразвуковым датчиком-дальномером, измерителем угла наклона и термодатчиком. Оборудование работает как в мороз (до - 40 градусов), так и в жару (до 75 градусов). Корпус датчиков защищен от воды и пыли по классу IP56. Приборы имеют низкое энергопотребление и могут использоваться в течение пяти лет без замены.

В Минске уже действуют две тестовые зоны с шестью смарт-контейнерами. Как только любой из них заполнен доверху, информация в режиме онлайн поступает в Центр обработки данных. И система реагирует: формирует путевой лист для водителя. Все это позволяет повысить контроль сбора мусора и улучшить логистику: забрать мусор именно там, где нужно, и тем самым сэкономить время и топливо.

"Пилотный проект по установке контейнеров с датчиками – одно из перспективных направлений умного города. Речь не только о повышении эффективности работы мусоровозов и, следовательно, экономии – мы также можем внести вклад в улучшение экологической среды. Новые технологии позволяют перейти от простого сбора к управлению отходами, без чего сложно представить город будущего", — отметила начальник отдела развития и инноваций компании МТС Елена Еременко.

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ЖКХ, информационные технологии, проект
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