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12 февраля 2021, 09:31

Интернет-зависимость ведет к потере способности к аналитическому мышлению - эксперт

Фото из архива
Фото из архива

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интернет-зависимость зачастую ведет к потере способности к аналитическому мышлению. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА, комментируя выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, аналитик Белорусского института стратегических исследований кандидат философских наук Виталий Демиров.

"В контексте сложившихся реалий глава государства отметил необходимость обновления концепции национальной безопасности. С одной стороны, мы должны реагировать на такие новые явления, как кибервойска и киберцентры военных альянсов, а с другой - на последствия от масштабной вовлеченности населения в цифровую среду. Александр Лукашенко видит ключевые проблемы современного цифрового общества, - сказал Виталий Демиров. - И действительно, интернет-зависимость зачастую ведет к потере способности к аналитическому мышлению, ведь смыслы для участников электронных площадок и форумов в основном формируются алгоритмами ранжирования контента. Это не раз подтверждалось в ряде специальных когнитивных исследований и экспериментов".

Виталий Демиров. Фото БИСИ
Виталий Демиров. Фото БИСИ

По словам эксперта, человек, запираемый алгоритмами в информационном коконе, только думает, что он свободен, а на деле является лишь проводником чужой воли и интересов. "Технологические гиганты, накапливающие большие данные и совершенствующие методы извлечения из них знаний, вплотную подошли к тому, чтобы "измерить душу" и применить полученные результаты для создания принципиально нового подвида Homo sapiens - служебного человека", - констатировал он.

Понять, о чем идет речь, можно, если обратить внимание на обложку журнала "Экономист" 2019 года. Авторы влиятельного издания также уловили подобный тренд, сделав ключевым сюжетом обложки видоизмененный рисунок Витрувианского человека да Винчи. Оригинальный человек Леонардо да Винчи - с идеальными пропорциями мужского тела в круге и квадрате. Так художник пытался передать противоречивость человеческой природы, сочетающей духовное (символизируется кругом - состоянием покоя), и материальное начало (символизируется квадратом - состоянием динамики) в человеке. При этом объемы круга и квадрата в пропорциях равны, так да Винчи шифрует "золотое сечение" и указывает на необходимую гармонию духовного и материального в природе человека.

"Публикуя пародию на Витрувианского человека, "Экономист" намекает на то, что этой гармонии больше нет. Пародийная фигура не вписана ни в круг, ни в квадрат, не упирается в землю (вообще изображена без ног). В одной руке марихуана, в другой - смартфон, в третьей - теннисный мяч (нет, новый человек сам не занимается спортом, но падок на спортивные зрелища). На глазах - очки виртуальной реальности", - пояснил Виталий Демиров.

Он считает, что главным вызовом развитию человеческого капитала в цифровую эпоху становится скорость трансформации социотехнологической инфраструктуры.

"Человеческая личность, пытаясь сохранить когнитивно-эмоциональную устойчивость от быстрой смены знаний, моделей поведения и коммуникации, технической экосистемы, испытывает особую внутреннюю потребность по отношению к устойчивым мировоззренческим основам, духовно-ценностным скрепам своего внутреннего бытия. Особенно данная потребность усилилась на фоне серьезных рисков для здоровья, которые вошли в человеческую повседневность вместе с COVID-19. Объективная динамика социотехнических процессов вызывает центробежные силы от гармонии с собой и духовным началом, когда времени на то, чтобы углубиться в сущность и содержание ключевых идей в области искусства, религии, философии и науки, просто нет", - отметил аналитик БИСИ.

По его мнению, именно такие атомизированные, лишенные гармонии и погруженные в зависимости люди нужны в рамках экономики, где главенствует крупный частный капитал. "Но это точно не наш путь. Элиты эпохи потребления поняли простую вещь, что вне семьи человек больше и бездумней тратит, вне сообщества с его традициями и негласными нормами лучше поддается управлению, никогда не займется реальной классовой борьбой бедных с богатыми, поскольку нет классов, а значит, осознания собственных глубинных интересов. Вот только основное управляющее воздействие в такой экономике исходит не от начальников или "феодалов", а от алгоритмов цифровой инфраструктуры, которая находится в руках, лишенных социальной ответственности", - заключил эксперт.-0-

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