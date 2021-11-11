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11 ноября 2021, 17:48

#ИнтернетБезБуллинга: МТС и ЮНИСЕФ поделились историями детей, которые справились с буллингом в онлайн

В рамках кампании #ИнтернетБезБуллинга МТС и Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси представили серию видеороликов-рассказов на основе реальных историй детей, столкнувшихся с травлей в интернете, чтобы озвучить проблему кибербуллинга и рассказать об инструментах помощи. Поддержать проект и получить арт-стикерпак в подарок могут и клиенты салонов связи, посетив флагманские офисы оператора 11 и 12 ноября.

МТС и Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси собрали 8 реальных историй детей и подростков, столкнувшихся с травлей в интернете. На их основе написаны рассказы, которые в видеороликах озвучили блогеры, а также учитель года, титулованный белорусский киберспортсмен и девушка, которая набрала 400 баллов на ЦТ. Каждый участник онлайн-проекта прочитал историю от имени ребенка, пострадавшего от кибербуллинга. В видеороликах описывается, как дети справлялись с травлей в интернете, какие инструменты помощи использовали и где нашли поддержку.

Видеоистории, основанные на реальных событиях, можно посмотреть на нашем YouTube-канале, на сайте проекта #ИнтернетБезБуллинга, а также перед вечерними сеансами в сети кинотеатров Silver Screen в Минске и Гродно.

Также 11 и 12 ноября посетители салонов связи МТС смогут присоединиться к инициативе, поддержать проект и получить арт-стикерпак в подарок. Стикеры нарисованы специально для проекта #ИнтернетБезБуллинга детским художником.

Два дня акция будет проходить в головных салонах связи МТС столицы и областных центров с 15:00 до 20:00. В Минске офис находится на просп. Независимости, 95/1-24, в Могилеве – на ул. Миронова, 21-46, в Гомеле – на ул. Крестьянской, 26, в Бресте – на просп. Машерова, 46-22, в Гродно – на ул. Красноармейской, 3, в Витебске – на просп. Строителей, 8, корп. 2.

#ИнтернетБезБуллинга – это совместная кампания МТС и ЮНИСЕФ в Беларуси, направленная на профилактику травли детей и подростков в интернете. В рамках проекта были созданы специальные обучающие ролики и тест-тренажеры, которые помогают получить больше информации о кибербуллинге и обучают детей безопасному поведению в Сети.

МТС и ЮНИСЕФ в Беларуси также совместно продвигают различные инструменты помощи для детей и подростков, попавших в сложные ситуации: горячую линию и консультации специалистов онлайн. Поддержать проект можно, отправив USSD *222*22# или в приложении "Мой МТС". Сумма одного перевода – 2 рубля. Собранные средства ЮНИСЕФ в Беларуси направит на обучение специалистов, работающих с пострадавшими от кибербуллинга.

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