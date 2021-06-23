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23 июня 2021, 17:21

Интервал между компонентами вакцины от COVID-19 можно увеличить, качество иммунного ответа не пострадает - эксперт

Согласно недавним рекомендациям Минздрава Беларуси, интервал между введением первого и второго компонентов российской вакцины "Спутник V" можно увеличить с 21 до 90 дней, китайской - с 28 до 56. С чем это связано и стоит ли опасаться такого длительного перерыва между прививками?

Качество имунного ответа

"Если говорить о российской вакцине, то, как показывают исследования, антитела вырабатываются уже после введения первого компонента, - отвечает заместитель главного врача Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Тульженкова. - Более того, качество иммунного ответа не страдает, если вторую прививку сделать позже 21 дня. Поэтому в продлении интервала вплоть до 90 дней нет ничего плохого. Это же касается и китайской вакцины, - поясняет специалист. - Так что если вы после первой прививки, например, уехали в отпуск или командировку и не успеваете привиться второй раз в рамках 21 дня, не стоит переживать, эта процедура актуальна в течение 3 месяцев. К слову, если человек простудился, то второй компонент вакцины ему можно будет вводить только через две недели с момента его окончательного выздоровления".

По словам Ольги Николаевны, сегодня в медучреждениях Гомельщины достаточно обоих компонентов вакцины. На случай повышенного ажиотажа со стороны пациентов обустроены резервные прививочные кабинеты.

"Гомельская область находится на нижнем плато. Серьезный рост заболеваемости отмечался в ноябре, затем был спад. Сейчас мы находимся примерно на одном уровне, - отмечает специалист. - Безусловно, на фоне новостей из соседних стран, где отмечается рост случаев заражения COVID-19, особенно важно соблюдать все профилактические меры: носить маску, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию, а самое главное - пройти вакцинацию".

Две в одной

Российские ученые занимаются созданием новой вакцины. Ноу-хау разработки в том, что она сможет защищать сразу от двух заболеваний: пациента планируют прививать одним препаратом от гриппа и COVID-19. Сообщается, что новая вакцина будет зарегистрирована к концу нынешнего или началу 2022 года.

"На самом деле грипп и коронавирус - заболевания во многом схожие. Например, они одинаково передаются воздушно-капельным путем. Во всяком случае, можно судить по той модели, по которой пандемия развивается на территории нашей области: рост заболеваний преимущественно в осенне-зимний период. Такие же пики характерны и для гриппа, - уточняет специалист. - Поэтому если изобретут такую вакцину, то человечество только выиграет".

В Беларуси, по словам директора Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Владимира Горбунова, на данном этапе не обсуждается создание комплексной вакцины сразу от двух заболеваний - коронавируса и гриппа.

"Во-первых, у нас в стране нет собственного производства гриппозной вакцины, предусматривающей полный цикл производства. Ранее велись работы по выполнению финишных этапов производства (розлив, маркировка, контроль качества и другие). Во-вторых, белорусская вакцина от коронавируса находится пока на стадии разработки. Так что вопрос об их объединении является преждевременным, - отметил Владимир Горбунов. - Вместе с тем создание комбинированных вакцин, защищающих от нескольких инфекций, является известным подходом в разных странах, но необходимо учитывать тот факт, что мы еще очень мало знаем о коронавирусной инфекции и механизмах формирования поствакцинального иммунитета".

Заходите за вакциной!

К массовой вакцинации против инфекции COVID-19 присоединились минские больницы. Вторую неделю на базе 11 учреждений здравоохранения работают прививочные пункты, куда обращаются все желающие получить прививку. В их числе 1-я городская клиническая больница.

"В наличии имеется российская вакцина "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), упакованная на РУП "Белмедпрепараты", и китайская инактивированная вакцина против SARS CoV-2 (Vero Cell), - рассказывает врач-эпидемиолог Екатерина Васечко. - В первые дни желающих привиться было достаточно - по 15-20 человек за день принимали. Да и спустя неделю активность не убавилась. К слову, мы ведем предварительную запись по телефону, так что привьем всех, кто обращается".

По словам врача-эпидемиолога, никакой специальной подготовки накануне вакцинации проводить не нужно. Единственная рекомендация - нежелательно употреблять алкоголь за три дня до прививки и столько же после нее. После вакцинации нужно поберечь (не мочить, не травмировать) место инъекции в течение трех суток, а также избегать чрезмерных физических нагрузок, ограничить посещение бассейна, бани и сауны.

В Минске выявили индийский штамм COVID-19

"Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 (выделенных в июне из проб пациентов с подтвержденным COVID-19) показал, что в Минске 10 исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для индийского варианта. Так что можно констатировать, что индийский вариант коронавируса выявлен в Беларуси. При этом циркуляция данного варианта в других регионах не установлена", - отметили в Минздраве.

Индийский штамм коронавируса впервые обнаружили прошлой осенью. По последним данным, он проник в 85 стран. Есть все основания предполагать, что этот вариант вируса может распространяться более эффективно по сравнению со штаммами, которые циркулировали в самом начале пандемии. "Мутации в шиповидном белке приводят к тому, что вирус лучше прикрепляется к рецептору клетки и лучше проникает в нее. Однако на данный момент нет данных, что этот вариант вызывает более серьезное заболевание. Специалисты считают, что активная вакцинация поможет гражданам перенести индийский вариант COVID-19 более спокойно", - подчеркнули в министерстве.

Марина ВАЛАХ,

газета "7 дней".-0-

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