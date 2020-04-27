ИНТЕРВЬЮ: Есин о белорусском льне в Японии, поиске новых товаров для экспорта и усилении электронной торговли

Беларусь и Япония в условиях пандемии коронавируса первостепенное внимание уделяют вопросам сотрудничества в сфере поставок медицинской техники и оборудования, стремятся переориентировать экономическое сотрудничество с учетом новых реалий. Это в беседе с корреспондентом БЕЛТА отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии, Австралии и Новой Зеландии (по совместительству) Руслан Есин. Он также рассказал о поиске новых направлений белорусско-японского взаимодействия и новых товаров, которые могут быть сейчас востребованы на японском, австралийском и новозеландском рынках, усилении электронной торговли, а также о помощи белорусам в возвращении на родину и работе магазина белорусского льна в Токио.

- Япония одной из первых столкнулась с новым коронавирусом. Первый случай заражения COVID-19 был зарегистрирован в стране более трех месяцев назад, за это время в государстве и обществе произошли некоторые изменения. Повлияла ли эпидемия на двусторонние отношения между нашими странами?

- С момента начала эпидемии, а потом и пандемии правительство Японии и все японское общество принимают меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. И теперь, по прошествии нескольких месяцев, значение и эффективность этих мер становятся очевидными - текущая динамика позволяет держать ситуацию под контролем.

Одной из принятых мер стала отмена массовых и других мероприятий, предполагающих социальное взаимодействие. В связи с этим запланированные встречи с представителями официальных и деловых кругов Японии, экономические и культурные мероприятия перенесены на более поздний срок.

Но контакты с японскими коллегами не прерываются - просто они осуществляются посредством удаленной коммуникации. Наше посольство продолжает тесно взаимодействовать с МИД Японии, японскими организациями, посольствами зарубежных стран, прежде всего России, для оперативного решения вопросов по возвращению граждан Беларуси на родину. Аналогичная работа проводится и в отношении Австралии и Новой Зеландии, где посольство аккредитовано по совместительству.

Как видно из мировой статистики, происходит снижение экономической активности на глобальных и региональных рынках, однако работа по основным направлениям двусторонней торговли с Японией продолжается, вносятся соответствующие корректировки. Так, на первое место выходят вопросы поставок медтехники и оборудования, лекарственных средств и тестовых систем.

На мой взгляд, важно также оперативно определять товарные группы, которые будут востребованы в нынешней ситуации. Нужно учитывать и увеличение сроков доставки грузов в Японию, усиление санитарно-эпидемиологического контроля и наметившуюся тенденцию сокращения производства как внутри страны, так и на заводах японских компаний за рубежом.

Приоритетное внимание уделяется минимизации возможных негативных последствий при поставках белорусских изделий из дерева и металла, продукции нефтехимии, текстиля, продуктов питания. Усиливается направление электронной торговли.

В этих условиях важна роль таких организаций, как, например, Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен, который имеет опыт работы с зарубежными партнерами в удаленном режиме, представлен в областных центрах Беларуси и обеспечен соответствующим оборудованием.

Информационный ресурс export.by в нынешних условиях важно использовать не только как "витрину" белорусских товаров, но и для расширения сферы применения электронной торговли, оказания содействия экспортерам в создании электронных складов, проведения электронных аукционов в организациях различных форм собственности, предоставления возможности оформления покупки товаров, запчастей и комплектующих в онлайн-режиме. Такая концепция электронной торговли и ее составляющих была обозначена правительством Беларуси еще в августе 2016 года в рамках реализации Национальной программы поддержки и развития экспорта на 2016-2020 годы.

- Недавно в Токио открылся магазин изделий из белорусского льна. Как изменилась его работа в нынешних условиях?

- Магазин продолжает функционировать и так же, как и любой бизнес, рассчитывающий преуспеть, адаптируется к работе в современных условиях.

Японские партнеры Оршанского льнокомбината подключились к решению главной задачи в своей стране - сохранения здоровья населения. Белорусская льняная ткань используется для изготовления защитных масок, которые пользуются спросом у жителей Токио и других городов.

Благодаря природным свойствам льна маски из такой ткани не только удобны, но и более комфортны для повседневной носки. Их можно стирать, гладить при высокой температуре и использовать повторно. Японских покупателей интересуют не только льняные маски. Пользуются спросом столовые наборы и одежда. По оценке японской стороны, качество белорусского льна очень высокое.

- Вы упомянули оказание содействия в возвращении белорусских граждан на родину. Не могли бы более подробно остановиться на этой теме?

- С января посольством проводилась работа по информированию граждан Беларуси, находящихся в Японии, Австралии и Новой Зеландии, о складывающейся эпидемиологической ситуации и рекомендациях компетентных органов этих стран по личной безопасности и безопасному пребыванию за рубежом. За этот период загранучреждение оказало содействие значительному количеству соотечественников в возвращении в Беларусь.

Но, к сожалению, несмотря на рекомендации Министерства иностранных дел Беларуси и белорусских медиков, мы до сих пор сталкиваемся со случаями, когда наши туристы уже после обострения эпидемиологической ситуации в мире приезжали в страны ответственности посольства и в дальнейшем сталкивались с проблемой возвращения домой. В таких случаях к разрешению ситуации подключается не только посольство, но и коллеги, работающие в наших посольствах в государствах транзита (Катар, Франция, Финляндия и Швеция). Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить их за содействие в возвращении туристов.

В странах ответственности нашего посольства остаются несколько белорусских граждан, ожидающих возвращения домой. Мы прилагаем все усилия для их скорейшего вылета в Беларусь.

- Можно ли сказать, что сегодня, как и в прежние времена, Беларусь и Япония демонстрируют взаимную поддержку и солидарность в решении вопросов, направленных на защиту здоровья своих граждан?

- Опираясь на дружественные отношения, опыт сотрудничества в тяжелые для стран моменты, а также созданный за последние годы серьезный уровень межпарламентского, межминистерского и межрегионального взаимодействия, наши страны могут, как и прежде, продемонстрировать сплоченность в минимизации негативных проявлений, возникших в этом году в мире.

Наряду с этим важно использовать имеющиеся электронные площадки и ресурсы наших стран, а также каналы удаленной деловой коммуникации для сохранения объемов взаимной торговли и обеспечения предприятий и организаций необходимой в этот период продукцией.

Странам Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Евразийского экономического союза Беларусь и Япония могут подать пример открытого диалога между лидерами двух дружественных государств, имеющих давние исторические связи, опыт минимизации последствий ядерных, техногенных и природных катастроф.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-