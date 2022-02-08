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08 февраля 2022, 21:06

Мама Антона Смольского: к приезду сына обязательно приготовлю блины

Корреспонденты БЕЛТА побывали в гостях у родителей серебряного призера ОИ в Пекине Антона Смольского и узнали, что за необычная олимпийская медаль хранится у них в холодильнике и чем будут угощать прославленного спортсмена на родине.

- Когда у Антона появилось желание заниматься биатлоном?

Олег Анатольевич:

- Он с детства был смышленым, подвижным, энергичным мальчиком. Но в агрогородке Песочное, где мы тогда жили, обычная деревенская школа, и возможностей для ребят было меньше. Когда переехали поближе к Копылю - Антон был тогда в 6 классе - ему предложили заниматься биатлоном. Помню, как пришел к нам советоваться. Мы тогда сказали, что если уверен в своих силах, пробуй, мы только за.

Ирина Александровна:

- Хорошо помню момент, когда сказал нам, что его взяли в биатлон. Тогда было очень много эмоций, восторга. Но временами не обходилось и без трудностей, на первых порах что-то не получалось. Учеба ведь должна была быть на первом плане, и только потом спорт. Было очень трудно. Тренировка заканчивалась поздно, к 8 вечера он приезжал домой и садился за уроки, домашнее задание заканчивал делать после полуночи. А в половине седьмого уже автобус на Копыль (семья живет в агрогородке Мажа, что в трех километрах от Копыля. - Прим. БЕЛТА). Но это был феноменальный мальчик. Память у него изумительная. Ему не нужно было что-то заучивать, достаточно прочитать - и он все запомнил. Ему это от природы дано.

- А время на друзей у Антона оставалось? Часто хулиганил с товарищами?

Ирина Александровна:

- Хулиганом не был никогда, времени у него на это не было. Правильно говорят, что ребенок должен быть чем-то увлечен. Он не смотрел на своих сверстников, не ходил на вечеринки, ему это и не надо было. Он знал, что после школы его ждут тренировки, а после тренировок - домашнее задание. Так что хулиган - это точно не про Антона.

Олег Анатольевич:

- Он любил ходить со школы пешком, а иногда и бегал. Это для него были как дополнительные тренировки, возможность разогреться, как он говорил. Если нужно было в магазин, он рюкзак на плечи - и пошел. Обожает ездить на велосипеде, это любовь еще с детства. В свободное от тренировок время он брал лыжи и катался по агрогородку. У нас хорошая дорога, есть и подъемы, и спуски. Есть еще одно место, которое он просто обожал: спуск, а потом большая гора.

- Родителей никогда не пытался поставить на лыжи?

Ирина Александровна:

- Я сама занималась лыжами в школе, так что в какой-то степени можно сказать, что сын в маму пошел. Хотя вместе с Антоном на лыжах ни разу не каталась. Он же с девятого класса в разъездах. Когда закончил школу, вообще уехал на полгода. Ребенка видела только в телефоне.

- Помните первую серьезную награду Антона?

Ирина Александровна:

- Это был, наверное, 2015 год. Тогда он вошел в тройку лучших биатлонистов области среди юношей 1996 года рождения. Я сохранила все его грамоты, есть даже самая первая, когда он только начал покорять мир биатлона.

-- Чем ваш сын увлекался помимо спорта?

Ирина Александровна:

- Очень любил технику, тракторы. Разбирал велосипеды, мотоциклы, даже машину. О большом спорте он задумался позже, когда стал работать с первым тренером Анатолием Сенюком. Хотя не все давалось легко. Помню первый звонок тренера, который говорил, что у Антона уже получается, но еще не все так, как может быть, что нужно поработать. Мы с ним работали вместе: он - как тренер, ну а я - как мама. Морально поддерживала, пробовала настраивать на этот путь. Кстати, первые лыжи Антона сейчас хранятся в тренерской - как символ его достижений.

Олег Анатольевич:

- Помню наш восторг, когда на выпускном в школе сказали, что Антон единственный из Копыльского района поступает в РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи". Он в тот момент уже это знал, а для нас это был сюрприз. Мы им очень гордились. Конечно, тренер предупреждал, что есть возможность попасть туда, потому что ребенок начал показывать результаты. Но тогда для нас это стало неожиданностью.

- У вас большой огород, теплица. Сын помогает, когда выдается минутка?

- Конечно! Он всегда был моим первым спасителем и помощником. Когда у нас появился второй ребенок, Антон практически вырастил брата. Успевал с ним погулять, пока мама в огороде или ужин готовит, но и о тренировках не забывал. У нас есть яблони, которые он сам посадил. Работали все вместе.

- Чем любите заниматься, когда вся семья собирается в одном доме? Есть какая-то особенная традиция?

Ирина Александровна:

- К приезду сына обязательно готовлю мочанку, он ее очень любит. Это все заложено от бабушки. До сих пор он, бывает, звонит и просит испечь блинчики. Но у него же строгое меню, поэтому все это дозировано. Я иногда хочу испечь пирог, приготовить какое-то новое блюдо, но ему этого нельзя. Любит куриные супчики, готовлю овощи, каши, рыбу. В детстве обожал гречку. Антон и нас учит, как держать себя в форме. Стараемся не готовить жирное, не кушать после шести.

Олег Анатольевич:

- У Антона очень жесткий график и не всегда получается приехать, но мы ждем его в любой день, когда только у него получается. В отпуск между сборами он всегда приезжает домой. Обычно мы собираемся все вместе летом на мой день рождения. У мамы - в октябре, у Антона - в декабре, там сложнее. А в июле уже празднуем все три.

- Как будете встречать сына после Олимпиады?

Ирина Александровна:

- В первую очередь испеку его любимые блины. Устроим праздник, приготовим шашлык. Сделаем так, чтобы ребенок, наконец, поел. Один день можно!

- А что он обычно привозит родителям с соревнований?

Ирина Александровна:

- Грамоты, награды сразу нам отдает. До сих пор помню, как принес свою первую медаль. Столько радости, столько жизни было в этом ребенке! А когда начал ездить в разные страны, стал привозить и подарки. Один из самых запоминающихся для меня - валеночки из Финляндии. А еще он знает, что я люблю природу, горы, меня это очень захватывает. Поэтому фотографирует пейзажи, сумерки, закаты и рассветы. Всегда делится этими впечатлениями. Во время одной из последних бесед, к примеру, рассказывал, что в Китае очень сильный ветер, пронизывает насквозь. А мне же жалко сыночка. Шлю ему родное солнышко в ответ.

- Олимпийское серебро тоже будет храниться в родительском доме?

Ирина Александровна:

- Даже не знаю. Думаю, может уже и у него дома - пора. А прежние награды пусть будут с нами, как память. К тому же у нас уже есть одна олимпийская медаль, правда, шоколадная. С первой олимпиады, на которой был Антон. До сих пор лежит в морозильной камере.

Юлия ГАВРИЛЕНКО,

газета "7 дней".-0-

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