ИНТЕРВЬЮ: Разные возможности - равные права

Видеть, слышать, ходить, бегать. Такие простые действия, а для большинства - просто функции организма. Но для кого-то недоступные. Чтобы компенсировать то, чего недодала природа или отняли обстоятельства, государство прикладывает немало сил. Включается и общество - чтобы люди с инвалидностью могли чувствовать себя на равных с другими. О том, из чего слагаются шаги по созданию инклюзивного общества в Беларуси, накануне Дня инвалидов (3 декабря) корреспондент БЕЛТА беседовала с министром труда и социальной защиты Ириной Костевич.

- Ирина Анатольевна, для начала введите, пожалуйста, в курс: сколько сегодня в Беларуси инвалидов, в том числе детей? Какие объемы бюджетных средств направляются на работу с этой категорией, на финансирование их пенсий и иных выплат?

- В зоне постоянного внимания государства - проблемы инвалидов. Таких людей в нашей стране в настоящее время примерно 6% от общей численности населения, из них 0,4% приходится на детей-инвалидов. В прошлом году закончилась реализация Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы, которая содержала пять подпрограмм, три из них были направлены на повышение уровня и качества жизни инвалидов и пожилых граждан. За 5 лет на выполнение указанных подпрограмм израсходовано порядка Br2,3 млрд.

В этом году стартовала новая государственная программа "Социальная защита", которая будет работать до 2025 года включительно. И объемы средств, запланированных на ее реализацию, не уменьшились, а значительно возросли - общее финансирование госпрограммы составит Br4 млрд. Это средства, запланированные без учета таких основных выплат, как пенсии и пособия.

Пенсия - один из самых значимых видов социальной поддержки инвалидов. Расходы на эти цели в 2020 году составили Br3,1 млрд, в том числе детям-инвалидам более Br100 млн, за январь-сентябрь 2021 года - 2,3 млрд, в том числе детям-инвалидам - Br85 млн.

Отмечу, что на детей с инвалидностью направлено особое внимание государства. В системе госпособий семьям предусмотрены пособия по уходу за ребенком-инвалидом. Помимо этого, ему назначается социальная пенсия, размер которой зависит от степени утраты здоровья. В результате суммарно семья, в которой, к примеру, воспитывается ребенок-инвалид до 3 лет, ежемесячно получает от Br1155 до Br1242.

В 2020 году на выплату пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет израсходовано около Br80 млн, за 9 месяцев текущего года - Br67 млн.

- Еще до ратификации Беларусью Конвенции о правах инвалидов в нашей стране планомерно проводилась работа по созданию инклюзивной среды и оказанию социальной помощи этой категории граждан. Затем был составлен Национальный план мероприятий по реализации конвенции. Какие из них уже выполнены полностью или частично?

- Национальный план включает в себя 96 мероприятий нормативного и организационного характера, которые поступательно реализуются.

В 2017 году в 2 раза увеличены нормы и нормативы обеспеченности инвалидов услугами помощника по сопровождению (до 40 часов в месяц) и услугами ассистента (до 60 часов в месяц), расширена практика привлечения негосударственных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг и реализации социальных проектов.

В 2018 году подготовлен первый национальный доклад о мерах, принятых нашей республикой для выполнения обязательств по реализации конвенции и направлен в Комитет ООН по правам инвалидов.

В 2019 году большинство регионов страны организовали новый для республики вид обслуживания людей с инвалидностью - центры приема-передачи информации от лиц с нарушением слуха в различные службы.

В 2020 году нашим социальным партнером - ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" разработаны методические рекомендации по адаптации на "ясный язык" различной информации. В текущем году данные рекомендации легли в основу государственного стандарта по ясному языку.

Мероприятия Национального плана по совершенствованию действующего законодательства, запланированные на 2017-2020 годы, реализованы при подготовке проекта закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции", а также учтены в других нормативных правовых актах, таких как проект Кодекса об образовании, законодательстве о социальном обслуживании и иных.

Сейчас вектор принимаемых государственных решений в социальной сфере, которые касаются людей с инвалидностью, направлен на их социальную интеграцию, то есть двигаемся в одном направлении с мероприятиями, определенными в Национальном плане.

- Касательно доступной среды в последние годы акцент делается на полное отсутствие барьеров для всех категорий инвалидов, то есть на комплексный подход. И анонсировалось создание автоматизированной базы таких полностью доступных мест. На какой стадии создание этого ресурса и для чего он нужен?

- По созданию доступной среды делается многое. Но, увы, еще не так все идеально, как хотелось бы. Главное, что в этой работе руководствуемся, прежде всего, интересами населения. Чтобы помочь людям найти необходимые доступные объекты городской инфраструктуры, было решено создать автоматизированную информационную систему по учету доступности объектов и на основании содержащейся в ней информации отображать такие объекты на публичной кадастровой карте.

По замыслу, данная система и карта будут содержать актуальную информацию о доступности объектов для всех граждан. Пользователи карты смогут не только эффективно распланировать свой день и беспрепятственно передвигаться по городу. Она поспособствует социальной интеграции и созданию инклюзивной среды.

Это большая и нужная работа. Конечно, формирование ресурса и публичной кадастровой карты займет не один год. Начнем работу с наиболее значимых социальных объектов - здравоохранения, образования, культуры, спорта, торговли и общественного питания и т.д. Постепенно система и карта будут пополняться другими объектами.

Сегодня мы еще в самом начале. Разработан и согласовывается нормативный правовой акт, который даст нам право в 2022 году начать работу по созданию автоматизированной информационной системы по учету доступности объектов и ввести ее в промышленную эксплуатацию в 2025 году.

- В целом, как налажено взаимодействие Министерства труда и социальной защиты с общественными объединениями инвалидов? Какие совместные проекты реализуются?

- Мы тесно взаимодействуем с пятью наиболее многочисленными республиканскими общественными объединениями, представляющими интересы инвалидов: Белорусское общество инвалидов, Белорусское товарищество инвалидов по зрению, Белорусское общество глухих, Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников, Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам.

В стране создан и успешно функционирует Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов под председательством заместителя премьер-министра Игоря Петришенко. Основная задача совета - координация государственной политики в отношении проблем инвалидности. Полноправными участниками заседания являются председатели указанных объединений, которые, как правило, и поднимают все проблемные вопросы для рассмотрения на Совете.

С 2020 года аналогичные советы созданы во всех регионах, в их составы в обязательном порядке также включены представители общественных объединений инвалидов.

Сказать просто о взаимодействии, это мало. Сотрудничество - на мой взгляд, это наиболее правильное слово в вопросах проводимой совместной работы с общественными объединениями. Они привлекаются и активно участвуют в принятии наиболее важных решений в вопросах жизнедеятельности людей с инвалидностью. Обозначу самые значимые из них - это уже упомянутый мной Национальный план, также проект закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции", в рабочую группу по подготовке которого были включены представители общественных объединений.

В текущем году при совместном сотрудничестве сформированы и внесены предложения по корректировке Налогового кодекса в части освобождения общественных объединений инвалидов, их предприятий и организаций от уплаты земельного налога, а также налога на прибыль от сдачи в аренду имущества. Данные предложения рассматривались и одобрены Консультационным советом по налоговой политике при Министерстве финансов.

- Наверняка среди обращений граждан к руководству министерства и его подразделений встречаются обращения от людей с инвалидностью. Какие проблемы чаще всего озвучивают заявители? Может, приведете какой-нибудь частный случай, когда удалось помочь человеку в непростой ситуации?

Люди с инвалидностью обращаются с аналогичными вопросами, что и люди без проблем со здоровьем. При этом у них есть и специфические запросы.

Чаще всего люди с инвалидностью обращаются с просьбами трудоустройства, материального обеспечения, создания доступной среды, обеспечения техническими средствами реабилитации. Люди интересуются, спрашивают, иногда вносят предложения. И, конечно, ни одно обращение не остается без внимания.

Например, в ходе одного из заседаний Совета по проблемам инвалидов, который проходил в этом году на базе Белорусского государственного университета физической культуры, спортсмены с инвалидностью обратились с просьбой изготовить для них кресла-коляски для фехтования и тенниса, на которых они могли бы тренироваться, выступать и побеждать на соревнованиях. Нашим Белорусским протезно-ортопедическим восстановительным центром в течение двух месяцев изучены современные зарубежные аналоги и изготовлены два вида колясок для спортсменов-паралимпийцев. В настоящее время они переданы теннисистам и фехтовальщикам для апробации в тренировочном процессе. После испытаний данные кресла-коляски будут изготавливаться для спортивных организаций под заказ.

- А бывало ли, что частные ситуации становились толчком к разрешению вопроса на законодательном уровне?

- Безусловно. Именно рассмотрение конкретных ситуаций, которые излагают граждане в своих обращениях, помогает увидеть то, что могло остаться незамеченным при подготовке нормативного правового акта, ведь, сколько людей, столько может быть частных ситуаций. Наша задача - уловить суть проблемы и постараться найти ей решение, в том числе, если необходимо, путем изменения законодательства.

Так, поступающие обращения направили наше внимание на существующую проблему парковки автомобилей, на которых перевозят детей-инвалидов. Действующее законодательство, в частности Правила дорожного движения, предусматривает обозначение транспортных средств, управляемых инвалидами I, II группы, а также инвалидами III группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата или перевозящих таких инвалидов, опознавательным знаком "Инвалид". Что в свою очередь предоставляет право таким автомобилям парковаться на стояночной площадке, отведенной для инвалидов. В отношении же автомобилей, перевозящих детей-инвалидов, таких норм в законодательстве не установлено.

Таким образом, обращения граждан, воспитывающих детей-инвалидов, стали отправной точкой к закреплению в проекте закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции" нормы о выделении на каждой автомобильной парковке мест для стоянки как для уже указанных мной автомобилей, так и для тех, которые перевозят детей-инвалидов. И, что немаловажно, одновременно предусматривается бесплатное пользование такими местами.

Приведу еще одну из частных проблемных ситуаций, в которой оказалась жительница Бобруйска. Она почти 30 лет ухаживала за своими детьми - инвалидами I группы с детства. По этой причине не смогла выработать даже льготный 5-летний стаж, необходимый для назначения досрочной пенсии по возрасту, и ей была назначена социальная пенсия. Для обеспечения более существенной господдержки такой категории родителей министерством инициировано повышение размера назначаемой им социальной пенсии. Предложение поддержано главой государства. В результате с 1 января 2021 года размер социальной пенсии для этой матери и других таких же родителей увеличен почти вдвое - практически до уровня минимальной трудовой пенсии по возрасту.

С учетом конкретных жизненных ситуаций с 2018 года родителям-инвалидам I и II группы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 4 лет, предоставлено право на безвозмездное получение социальной услуги по уходу за ребенком (услуги няни). С этого года для данной категории семей возраст ребенка, для получения услуги няни, увеличен еще на два года - до 6 лет. Если же родители воспитывают ребенка-инвалида, то право на услуги няни предоставляется до исполнения ребенку-инвалиду возраста 18 лет.

Кроме того, для родителей, которые заняты постоянным уходом за ребенком-инвалидом, актуален вопрос выработки стажа для назначения трудовой пенсии. Законодательно этот вопрос был решен в 2017 году. Родители, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом, могут работать на условиях неполной занятости (не более 0,5 ставки) либо на дому с сохранением выплаты пособия по уходу. Сегодня такое пособие выплачивается почти на 26 тыс. детей-инвалидов.

- Глава ОО "БелТИЗ" недавно заявлял о проработке вопроса по выделению инвалидам по зрению смартфонов на срок не 10 лет, а 5 лет. Насколько это реально? И в целом, планируются ли какие-то корректировки в перечне средств реабилитации, которые выдаются людям с инвалидностью?

- Такие планы у нас есть. Практика применения законодательства в части сроков эксплуатации технических средств социальной реабилитации показала, что по отдельным из них есть необходимость пересмотреть такие сроки. Что касается тифлотехнических средств, к которым относятся смартфоны, то в связи с ежегодным технологическим прогрессом по выпуску таких изделий их характеристики после 5 лет становятся неактуальными и соответственно не удовлетворяют потребности инвалидов по зрению. Поэтому вполне логично пересмотреть срок эксплуатации в сторону его уменьшения.

Надо отметить, что ежегодно в республике обеспечиваются техническими средствами реабилитации порядка 250 тыс. граждан с инвалидностью, на данные цели из бюджета затрачивается более Br50 млн.

Выдаются необходимые вещи в соответствии с Государственным реестром (перечнем) технических средств социальной реабилитации. С 2007 года, когда был утвержден этот реестр, количество наименований включенных в него средств реабилитации увеличилось на четверть, сегодня в нем 72 позиции. Это говорит о том, что мы пересматриваем подходы в вопросах обеспечения нуждающихся граждан средствами реабилитации с учетом их потребностей и технологического развития.

На перспективу имеются планы по расширению Государственного реестра изделиями медицинского назначения, такими как жизненно необходимые для граждан расходные материалы для инсулиновой, почечной терапии и другие, а также по изменению порядка обеспечения средствами реабилитации путем предоставления права выплаты им компенсации за отдельные самостоятельно приобретенные средства.

- Трудоустройство инвалидов - тема, которая сегодня у всех на устах. Ведь и сами эти люди заявляют: "Мы хотим не льготные, а равные условия существования в обществе". А работа - это независимость. Какие варианты трудоустройства есть у этой категории, какое содействие им оказывается? И насколько по факту заинтересованы и вовлечены в экономическую деятельность разные группы инвалидов?

- Сегодня в обществе все еще существует определенный стереотип о том, что человек с инвалидностью не может и не желает трудиться, что он живет на попечении близких родственников и государства. Но надо понимать, что трудиться могут не все инвалиды. Сегодня (на 1 октября 2021 года) имеют показания к труду на основании заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК) только 119 тыс. инвалидов, из которых около 55% работает (64,6 тыс. человек).

Конечно, инвалидам в связи с их заболеваниями труднее трудоустроиться. И государством предусмотрены дополнительные гарантии для обеспечения их занятости. Это и трудоустройство на забронированные рабочие места, и адаптация к трудовой деятельности, и приоритетное направление на обучение с оплатой расходов по проживанию и проезду, создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов. При этом все услуги бесплатны.

В этом году трудоустроено на постоянную работу 1,6 тыс. человек с инвалидностью, из них почти 600 человек - в счет брони.

Конечно, дополнительные трудности создает сложившаяся эпидемиологическая ситуация. Тем не менее государство, как и сами инвалиды, заинтересовано в создании широких возможностей их трудоустройства. Предприятия должны оснащаться специализированным оборудованием для инвалидов, чтобы они чувствовали себя полноценными людьми, способными к труду, чтобы ощущали себя на равных со здоровыми.

- Имеют ли работодатели льготы или преференции при трудоустройстве инвалидов? Или, быть может, для них вводятся какие-то программы консультативной помощи и поддержки, сопровождения?

- Для нанимателей, трудоустраивающих инвалидов, предусмотрен ряд налоговых льгот и преференций. Они также освобождаются от уплаты обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения на пенсионное страхование, если речь идет о работающих инвалидах I и II групп.

В организациях, имущество которых находится в собственности объединений инвалидов, а также финансируемых за счет бюджета, на создание и сохранение специализированных рабочих мест для трудоустройства инвалидов выделяется финансирование и компенсация расходов.

Если наниматель организует адаптацию инвалидов к трудовой деятельности, то он может рассчитывать на финансирование расходов на приобретение оборудования, материалов для создания рабочих мест, спецодежды, а также ему полностью компенсируются расходы по оплате труда инвалидов.

В качестве дополнительных мер планируется введение системы квотирования рабочих мест. Она предполагает, что предприятиям устанавливается определенное количество вакансий для инвалидов в процентном соотношении от общей численности работников. Такой подход практикуется во многих странах и направлен на расширение возможностей интеграции в трудовую сферу людей с инвалидностью.

- Возвращение дееспособности - долгий и сложный путь, который не каждому под силу. Как вдохновляющий пример, можете рассказать историю успеха какого-нибудь белоруса, которому наши органы по труду, занятости и соцзащиты в итоге помогли добиться восстановления дееспособности?

- В первую очередь отмечу, что гражданин признается судом недееспособным вследствие тяжелого психического расстройства (заболевания), которое приводит человека к состоянию, в котором он не может понимать значение своих действий, самостоятельно решать вопросы своего жизнеустройства, не знает своих прав и не может их отстоять. Данный факт подтверждается соответствующими заключениями медицинских работников.

Некоторые из признанных недееспособными граждан находятся в специализированных стационарных учреждениях социального обслуживания. В Беларуси функционируют 53 психоневрологических дома-интерната, где такие люди получают необходимый комплекс социальных услуг, квалифицированную медицинскую помощь и уход.

К счастью, давно опровергнуто мнение, что психоневрологический дом-интернат - это последнее пристанище человека с психическими нарушениями и, попав туда, обратной дороги в общество нет. Специалисты дома-интерната с учетом особенностей человека и состояния здоровья подбирают индивидуальный маршрут для улучшения его психического здоровья и возможного возвращения в общество. Эта работа приносит успешные и, главное, устойчивые результаты. Так, за последние пять лет восстановлены в дееспособности 65 проживающих.

Ярким примером является история Сергея и Дианы, молодых инвалидов с детства II группы, ранее проживавших в психоневрологическом доме-интернате. Благодаря собственному желанию ребят проживать самостоятельно и помощи специалистов дома-интерната, 10 лет назад молодые люди признаны судом дееспособными. Покинув стены интерната, они были устроены на работу в сельхозпредприятие, от которого получили благоустроенную квартиру. Спустя несколько лет молодые люди поженились. Сегодня они воспитывают двух прекрасных дочерей. Семья состоит на очереди на получение социального жилья. Специалистами районного территориального центра социального обслуживания населения им оказывается всевозможная поддержка, психологическая и правовая помощь.

Именно из таких историй реабилитации и помощи конкретному человеку состоит большое государственное дело построения достойной жизни людей с инвалидностью.

- Скоро завершается 2021 год. Какие планы по мероприятиям в сфере социальной защиты людей с инвалидностью на 2022-й?

- Стоят задачи по совершенствованию законодательства в вопросах расширения возможностей трудоустройства людей с инвалидностью, устранения барьеров, препятствующих реализации прав на получение образования, обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилых помещений, повышения качества и эффективности проведения реабилитационных мероприятий. Основы для их решения заложены в проекте закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции", над которым в настоящее время работают депутаты.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-