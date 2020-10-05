Шанс договориться, или Чем медиатор поможет при разводе

Развестись и остаться при этом друзьями - не менее сложная задача, чем сохранить брак. Даже если у пары нет общих детей и имущества, развод все равно подсознательно воспринимается как потеря близкого человека, совместного времяпрепровождения или общих друзей. Куда сложнее обстоят дела, если бывшим возлюбленным есть что делить. Из-за эмоционального накала зачастую не удается здраво оценить ситуацию и найти вариант, который устроит обоих. Помощь медиатора - нейтрального посредника - может оказаться кстати. О возможностях этой процедуры в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель РОО "Белорусская лига семейных медиаторов", медиатор и тренер медиаторов Центра медиации и переговоров, адвокат Витебской областной коллегии адвокатов Елена Степанова.

- Вы и медиатор, и адвокат. Что показывает практика: пары, желающие расторгнуть брак, чаще идут в суд или все же предпочитают договариваться в процедуре медиации?

- К сожалению, пока судебный порядок разрешения конфликта более востребован. Но это не значит, что спор нельзя уладить в переговорах, наоборот. Проблема в том, что люди недостаточно знают о такой возможности, как медиация, не понимают ее преимущества. Сейчас очень большая работа ведется по информированию населения. Мы рассказываем о том, что прежде чем пойти в суд, можно воспользоваться предусмотренной законом альтернативой - процедурой медиации.

- В чем ее преимущество?

- Медиация ориентирует оказавшиеся в сложной ситуации пары на то, чтобы они взвешенно подошли к своему решению и прежде чем окончательно расторгнуть брак или идти в суд для разрешения спора о разделе имущества или воспитании детей попробовали договориться. Поскольку члены семьи зачастую в такой ситуации не разговаривают друг с другом, разговор не клеится из-за острого эмоционального конфликта, законодатель предлагает воспользоваться процедурой медиации. Нейтральный посредник поможет провести результативные переговоры. Не занимая чьей-либо позиции, медиатор с помощью специальных вопросов и техник направит диалог из эмоционального ключа в конструктивное русло, поможет сторонам услышать друг друга и найти варианты решения проблемы. Причем таких вариантов, как правило, оказывается достаточно много.

- Как на практике информируют пары о возможности обратиться к медиатору?

- С 1 июля в законодательство введено понятие "информационная встреча с медиатором", во время которой нейтральный посредник разъясняет обратившимся цели, принципы и правила проведения медиации, права и обязанности сторон и медиатора, а также порядок и правовые последствия заключения медиативного соглашения. Супругам, которые пришли с заявлением о расторжении брака, суд или органы загса обязаны разъяснить право поучаствовать в такой бесплатной встрече. В 2017-2018 годах, еще до внесения изменений в законодательство, такой подход был апробирован во время пилотного проекта, который проводился силами центра "Медиация и право" Белорусского республиканского союза юристов в органах загс Минска. Он подтвердил свою эффективность: были случаи, когда супруги отказывались от расторжения брака и сохраняли семейные отношения.

Распад семьи всегда сопровождается большим количеством сопутствующих проблем. Например, на этом фоне могут возникнуть вопросы по воспитанию детей, общению с ними отдельно проживающего родителя. Нередко пара ставит на паузу решение этого вопроса, ждет, когда улягутся эмоции. А дети тем временем растут, привыкая к определенному образу жизни. Спустя месяцы или даже годы, когда возникает желание налаживать диалог с ребенком, взаимоотношения уже не будут прежними - время упущено.

Или еще пример, когда связанные с разводом вопросы выгоднее решать своевременно. Так, спустя какое-то время люди приходят к необходимости разделить имущество. Тогда и выясняется, что часть из когда-то совместно нажитого утрачена, изношена или уже не представляет той ценности, которая была на момент распада семьи.

И даже если супруги пришли развестись в загс, а это значит, что официально у них нет спора об имуществе и нет общих несовершеннолетних детей, рано или поздно возникнут вопросы. Была семья, общие интересы, возможно, бизнес, а с разводом отношения или прекращаются, или становятся другими. И чем раньше расставить все точки над "і", тем лучше. Как показывает практика, не стоит откладывать на потом решение семейных вопросов.

Информационная встреча с медиатором - это шанс для пар, которые сами не готовы обсуждать свои проблемы, сесть за стол переговоров и попытаться уладить конфликт.

- Допустим, информационная встреча состоялась. Что дальше?

- Если пара считает, что медиация подходит для решения их вопроса, начинается непосредственно сама процедура. Все происходит исключительно добровольно и только при наличии желания обеих сторон. Заключается соглашение, в котором прописываются условия проведения медиации, вознаграждение медиатору (его размер определяется по договоренности). Поскольку медиация предполагает равные права и ответственность сторон в переговорах, предлагается разделить вознаграждение, как правило, поровну. В некоторых случаях медиативная сессия проводится бесплатно. Иногда после информационной встречи стороны понимают необходимость договариваться и предпринимают попытки сделать это самостоятельно.

- Исходя из практики, как быстро сторонам удается договориться?

- Количество медиативных сессий зависит от ситуации. Законом предусмотрено, что общий срок медиации составляет не более шести месяцев. Сколько потребуется сессий в пределах этого срока, сложно прогнозировать. Хотя буквально пара встреч покажет, возможен ли вообще прогресс в переговорах. Бывают случаи, когда люди приходят к принципиальным решениям в течение одной встречи, а в следующий раз, проконсультировавшись по юридическим вопросам, заключают медиативное соглашение. Хочу заметить, что в любом случае это быстрее, чем судебный процесс.

В моей практике была медиация, которая длилась полгода с перерывами. Всего у нас было шесть или семь очень эмоциональных сессий, казалось, что решения не найти, но по итогу люди смогли договориться о разделе однокомнатной квартиры. Все прекрасно понимают, насколько это сложный вопрос: такую квартиру по комнатам не разделишь, а жить вместе люди не могут. Если в начале медиации эмоции били через край, то буквально через две встречи они сделали паузу, не выходя из процедуры, и спустя полгода нашелся приемлемый вариант - они заключили медиативное соглашение.

Иногда людям действительно нужно время на раздумья. Медиация дает возможность взять паузу, взвесить аргументы и принять решение, в том числе договариваться самим или обращаться в суд.

А в суде, к слову, всегда есть жесткие временные рамки. Медиация как процедура более гибкая. К тому же в соглашении о применении медиации стороны могут ограничить ее максимальный срок: не полгода, а, например, месяц или несколько недель. Если в течение этого времени стороны не нашли решения, не договорились, то медиация будет прекращена в связи с окончанием ее срока. Вместе с тем никто не мешает войти в новую медиацию, если будет такая необходимость.

- Каким парам целесообразно прибегать к медиации?

- Мое глубокое убеждение - к медиатору нужно обращаться всем парам, которые стоят на грани развода. Практически нет случаев, когда распад семьи происходит абсолютно безболезненно. Это всегда надлом, это всегда проблема. Как уже говорила, в семьях, где есть несовершеннолетние дети, нужно решать вопрос об их воспитании, месте жительства, участии каждого родителя в содержании и т.д. Как правило, у пары есть совместно нажитое имущество, которое необходимо разделить.

К слову, не всегда, обращаясь с заявлением о расторжении брака, человек преследует именно эту цель, это может оказаться способом давления. Не исключено, что второй супруг неправильно расценит этот шаг и, несмотря на то, что изначально у него не было желания развестись, брак распадется.

Приведу пример из практики одного из белорусских семейных медиаторов. Длительное время пара, у которой был общий ребенок, официально не расторгала брак, хотя супруги жили отдельно, причем у каждого из них были новые отношения. На каком-то этапе они решили попробовать восстановить семью, однако из-за обид наладить прежнее понимание не удавалось. В результате супруг подал заявление о расторжении брака - с этого момента ситуация стала лишь ухудшаться. Мужчина обратился к медиатору, в беседе с которым и выяснилась истинная цель подачи заявления.

Так, по словам мужчины, этот шаг должен был помочь перейти на новый уровень взаимоотношений, наладить в итоге нормальное общение. Медиатор же акцентировал внимание, что, возможно, для его супруги, наоборот, это точка в отношениях. Мужчина об этом даже не подумал. А через полтора года медиатор узнал, что после той встречи мужчина забрал заявление, супруги поговорили - и семья воссоединилась. Вопрос о расторжении брака между ними уже не стоял. Поэтому рекомендую всем парам идти на встречу с медиатором, возможно, выяснится, что развод - не единственный путь решения проблемы.

- Может сложиться впечатление, что медиация помогает парам вновь сойтись. Но что, если такой цели нет?

- Наверное, некоторые люди ожидают, что в медиации их будут мирить. Нет, это не так. Медиатор поможет услышать, понять истинные интересы друг друга.

В моей практике был случай, когда пара разошлась максимально безболезненно. В производстве одного судьи находились два дела между супругами: одно заявление - о расторжении брака - подал супруг, второе - о разделе имущества - супруга. В суде им рассказали о возможности пройти процедуру медиации, и они согласилась. На индивидуальной встрече, которая сначала проводится с каждой из сторон, женщина призналась, что на самом деле не хочет расторгать брак и готова работать над отношениями. Замечу, что изначально пара пришла в медиацию с другой проблемой - как разделить имущество.

На общей встрече, где присутствовал ее муж, женщина стала рассказывать, почему она считает важным сохранить семью, над чем готова работать. Услышав позицию второй стороны (не эмоции, а осознанные доводы), почему восстановить отношения уже не получится, у нее на определенном этапе медиации возникло понимание, что одной бороться нет желания и сил, это нецелесообразно. Когда женщина это осознала, она успокоилась и приняла ситуацию. Согласилась, что им действительно лучше строить дальнейшую жизнь порознь. Супруга дала согласие на развод, хотя изначально планировала затягивать процесс. Вопросы по разделу имущества решились затем быстро и эффективно.

- Какие техники и приемы применяют медиаторы?

- Медиация - это не просто разговор, который ведется "как пойдет". Это процедура с определенными структурой и порядком. В законе о медиации прописаны все этапы, на каждом из них выполняются определенные задачи и используются определенные техники, в частности, активное слушание, резюмирование, отзеркаливание.

Всегда соблюдается принцип равенства интересов. В тот момент, когда рассказ ведет один человек, второй его не перебивает. Затем у второй стороны есть столько же времени, чтобы изложить свое видение ситуации. Медиатор помогает сформулировать вопросы, которые подлежат обсуждению. Учитывается, когда лучше задать открытый вопрос, чтобы получить информацию, а когда не стоит задавать закрытый, чтобы не обострять ситуацию. Медиатор признает право сторон на эмоции. Он не игнорирует эмоциональный фон, но контролирует, чтобы это не было оскорбительно для другой стороны переговоров.

- Как обеспечивается конфиденциальность процедуры медиации?

- Все, о чем говорится за столом переговоров с участием медиатора, составляет конфиденциальную информацию. И если стороны не договорились об ином, разглашать ее не вправе ни они, ни медиатор. Важно понимать: даже если стороны специально об этом не договорились, у медиатора есть свидетельский иммунитет. То есть пригласить его в суд в качестве свидетеля нельзя, это запрещено законом. Медиатор не может давать показания по обстоятельствам, которые стали ему известны в связи с участием в процедуре медиации. Это сродни адвокатской тайне.

- Где найти медиатора?

- Министерство юстиции ведет реестр медиаторов. Эта информация размещена на официальном сайте министерства. Есть несколько организаций, обеспечивающих проведение процедуры медиации, - Центр медиации и переговоров, центр "Медиация и право" и др. С января этого года действует Лига семейных медиаторов, которая объединяет специалистов, выбравших в качестве своей основной специализации именно семейные вопросы. Выбирая медиатора, не обязательно придерживаться территориального принципа. Если медиатор готов выехать в ваш город или вы хотите сами к нему приехать, все это возможно.

К слову, медиация в Беларуси начала применяться как способ разрешения хозяйственных споров. По словам начальника управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Минюста Дианы Подлесской, переговоры в таком формате позволяют сохранить между субъектами хозяйствования партнерские отношения, что очень важно. Поэтому бизнес-партнеры в случае конфликта не спешат сразу же обращаться в суд, а пытаются договариваться.

"Медиация строится на взаимном волеизъявлении и принципах добровольности, добросовестности, сотрудничества и равноправия. Стороны сами договариваются, как выходить из конфликта, поэтому здесь нет проигравших. Мы считаем, что такие договоренности более долговечны, чем судебное решение", - отметила начальник управления. Несомненное преимущество медиации также заключается в том, что конфликт не будет предан публичной огласке.

Более того, медиация экономит время и деньги. Судебные тяжбы могут длиться долго, а в медиации стороны пытаются договориться максимально быстро и эффективно. Конечно, медиатору за его работу предусмотрено некое вознаграждение, но оно определяется по договоренности сторон. А судебные расходы, особенно, если привлекаются адвокаты, порой невозможно заранее просчитать.

С введением с 1 июля поправок в законодательство внесудебная медиация получила более широкое распространение, появились дополнительные гарантии по достигнутым договоренностям. Так, одной из целей законодательных изменений стала унификация норм гражданского и хозяйственного процессов.

"В качестве дополнительной гарантии в гражданском судопроизводстве по аналогии с хозяйственным процессом введена процедура, предусматривающая выдачу судом исполнительного листа на принудительное исполнение медиативного соглашения. Это позволит усилить правовое значение такого соглашения и придаст сторонам дополнительные гарантии его исполнения", - отметила Диана Подлесская.

Если заключается медиативное соглашение, предполагается, что оно будет добросовестно исполняться, поскольку стороны обоюдно пришли к такому решению. Но если вдруг кто-то отказывается его исполнять, суд может выдать исполнительный лист на принудительное исполнение. По сути, это ничем не будет отличаться от судебного решения, пояснила начальник управления.

Теперь стороны могут обратиться к медиации на любой стадии судопроизводства. Наряду с приостановлением производства по делу суд имеет право оставить иск без рассмотрения в связи с заключением сторонами соглашения о применении медиации. "Это позволяет сторонам обсуждать, вырабатывать условия урегулирования конфликта, не ограничиваясь исковыми требованиями. И, что немаловажно, в этом случае возвращается уплаченная государственная пошлина", - добавила Диана Подлесская.

Более того, медиация применяется в качестве альтернативного досудебного способа разрешения споров, возникающих между юрлицами и (или) индивидуальными предпринимателями, наряду с существующим претензионным порядком. Иными словами, раньше перед подачей заявления в суд необходимо было направить претензию, сейчас кроме этого можно воспользоваться и альтернативой - попробовать решить спор в медиации.

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