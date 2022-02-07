ИНТЕРВЬЮ: Затишье после бури, или Чего ждать от омикрона и ему подобных

Некоторые эксперты ранее высказывали предположение, что пандемия уже в этом году может если не завершиться, то пойти на спад. Возможен ли такой сценарий и какие факторы должны сыграть свою роль, рассказала в интервью БЕЛТА заместитель заведующего кафедрой эпидемиологии Белорусского государственного медицинского университета кандидат медицинских наук, доцент Майя Бандацкая.

- Ряд стран, в том числе Беларусь, сейчас переживает пятую волну пандемии коронавируса. Может ли она стать последней? Какие факторы должны сыграть свою роль, чтобы пандемия завершилась?

- По крайней мере, очень хочется надеяться, что эта волна станет последней волной пандемии. Омикрон-штамм очень быстро распространяется, вовлекая большую часть населения. Вслед за такими волнами обычно наступает затишье. Летом будет меньше условий для распространения вируса. Поэтому надеемся на более спокойную эпидемическую ситуацию весной и летом. Осенью определенно будет подъем заболеваемости, а вот насколько он будет высоким, зависит от масштабов вакцинации как в нашей стране, так и мире в целом.

Все изменить может появление новых штаммов коронавируса. Какие особенности будут у них, едва ли мы можем до конца предвидеть. Если бы вирус не мутировал, мы бы уже праздновали победу над пандемией. К сожалению, иммунитет, сформированный на одни серологические варианты вируса, от других вариантов может защитить только в относительно короткий промежуток времени после заболевания или вакцинации, хотя при этом снижает тяжесть течения инфекции более продолжительный период времени. Даже такая иммунная прослойка будет способствовать снижению бремени от инфекции и уменьшению числа заболевших, но коронавирус будет циркулировать. Те возможности, что сегодня есть у человечества, позволят перевести эпидемический процесс в разряд управляемых. Вакцинацией сегодня можно снижать интенсивность сезонных подъемов, уменьшить нагрузку на отделения реанимации, уменьшить число тяжелых больных, но не ликвидировать инфекцию.

Тем не менее в изучении коронавируса проделана колоссальная работа, равной которой в такой короткий промежуток времени в мире еще не было. Ведутся дальнейшие разработки противовирусных лекарственных средств, других типов вакцин, в том числе предпринимаются попытки создать вакцины от всех вариантов вируса, вакцины, направленные на создание местного иммунитета во входных воротах инфекции. Возможно, скоро у нас появятся новые возможности. Но для этого нужны совместные усилия всех людей земли, каждого на его месте.

- Некоторые эксперты ранее высказывали надежду на завершение пандемии в 2022 году. Как считаете, такой сценарий возможен в отношении нашей страны? По моим обывательским ощущениям, в Беларуси эпидпроцесс развивается по тем же законам, что и в других странах Европы, России, но несколько с опозданием.

- Вы правы, законы природы едины для всей планеты и наша страна не исключение. Сегодня человечество связано очень тесно, прежде всего экономически. Поэтому и инфекции распространяются с небывалой до этого скоростью. Эпидемическая ситуация в одной стране зависит не только от условий внутри страны, от ситуации в соседних странах, но и от того, что происходит на другом конце земли. Ускорить окончание пандемии на сегодняшний день может прежде всего вакцинация. Но даже прививка каждого жителя внутри отдельно взятой страны не решит проблему до конца, ведь сложно полностью изолироваться от остального мира. Низкие иммунные прослойки в странах, где вакцины недоступны, способствуют появлению новых опасных вариантов вируса. Очень важно сотрудничество в масштабах планеты и по своевременному выявлению новых вариантов вируса, и по проведению противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинопрофилактики, и по разработке новых методов лечения и профилактики, организации надзора. Очень многое зависит и от поведения каждого человека, понимания ценности жизни, заботы о собственном здоровье и здоровье близких, осознания ответственности за собственное здоровье.

Термин "пандемия" означает масштабное распространение инфекции по всему земному шару, когда эпидемия распространилась на несколько континентов. Об окончании пандемии можно будет говорить, когда эпидемическая ситуация станет стабильной в большинстве стран. В масштабах нашей страны ситуация будет зависеть и от распространения инфекции на планете, и от иммунной прослойки внутри страны. Популяционный иммунитет сформируется либо за счет болезни, либо с помощью вакцины.

Сегодня есть выбор, какую цену платить за иммунитет. С помощью вакцинации это будет значительно быстрее и с меньшими потерями человеческих жизней и здоровья. Кроме того, только искусственно можно создать такой уровень иммунитета, который будет существенно препятствовать распространению вируса. В естественных условиях вирус на время уходит, когда исчерпал все ресурсы, и возвращается с новой силой, когда людей без иммунитета становится больше. В этой гонке пока все еще лидирует вирус. Если человечество ускорит свои темпы, возможно, ему удастся опередить вирус и остановить пандемию. Иначе инфекция перейдет на другой уровень, возможно, со значительно меньшими масштабами распространения, но останется с нами навсегда. Пока темпы вакцинации у нас не столь высоки, как хотелось бы.

- Некоторые страны могут вскоре признать COVID-19 эндемическим заболеванием. Что это значит?

- Эндемическое заболевание - это заболевание, характерное для определенной местности. Для эндемичных инфекций на данной территории есть все условия, чтобы возбудитель передавался неопределенно долгое время без заноса извне. Как правило, эндемичным считают тот вариант возбудителя, который циркулирует более 12 месяцев.

- Какой уровень коллективного иммунитета позволит, условно говоря, перевести новый коронавирус в разряд сезонных? Обновлены ли данные с учетом появления нового омикрон-штамма?

- На этот вопрос довольно сложно ответить однозначно в условиях постоянного появления новых вариантов возбудителя. Математические модели учитывали тот иммунитет, который полностью защитит от заболевания. Для прекращения передачи варианта дельта необходимо было 80-85% невосприимчивых к нему лиц в популяции. Так как омикрон распространяется быстрее, то иммунная прослойка должна быть еще выше. Но иммунитет, сформированный в ходе инфицирования разными штаммами, в результате вакцинации по разным схемам и разными типами вакцин, по истечении разного времени после заболевания и/или вакцинации в разной степени защищает от актуальных вариантов вируса. В условиях циркуляции омикрона сложно достичь эффекта полной защиты от заболевания с помощью сформированного ранее иммунитета к другим вариантам вируса. И тот иммунитет, что останется после омикрона, не будет долго защищать от по-прежнему циркулирующего дельта-штамма, как и возможных новых штаммов. Другие варианты вируса продолжают выделяться на разных территориях, хоть их сейчас и мало. Со временем, когда уменьшится циркуляция омикрона и дельты, они вполне могут проявить себя в новых условиях. Сложно сказать, как будет работать гетеротипический иммунитет (к нескольким вариантам вируса) в новых условиях. Определенно лучше, чем гомотипический (к одному варианту) или отсутствие иммунитета, но какая иммунная прослойка должна быть при этом, ответить сложно.

- Подстегнет ли омикрон темпы бустерной вакцинации? В ряде исследований показано, что третья прививка в разы снижает риск госпитализации.

- Определенно сейчас есть смысл срочно ввести бустерную дозу всем, кто не успел это сделать раньше, тем, у кого прошло 6 месяцев после заболевания. В этом случае количество антител быстро увеличивается уже за несколько дней. Это очень актуально сейчас. Непривитым и неболевшим понадобится больше времени для формирования защиты, но и им не стоит откладывать вакцинацию. Даже после окончания очередной волны уровень заболеваемости долго остается в несколько раз выше, чем до ее начала. Кроме того, несмотря на то, что сейчас доминирует практически везде омикрон, о полном вытеснении дельта-штамма речь не идет.

Приверженность людей вакцинации далеко не всегда напрямую определяется опасностью ситуации и целесообразностью прививки. Может быть, читатели подскажут, что могло бы добавить им решимости сделать этот укол? Что помогло решиться тем, кто уже сделал прививку?

- Стоит ли ожидать появления новых штаммов коронавируса? По вашим оценкам, будут ли они более опасными, чем дельта и омикрон?

- Системы эпидемиологического надзора всегда должны быть готовы к появлению новых вариантов, искать их, оценивать их опасность. Вирусы постоянно мутируют, так как в процессе создания их копий допускаются ошибки. Но останутся ли эти варианты среди людей, сумеют ли распространиться, зависит не только от вируса, но и от человека. Чем больше условий для передачи вируса, чем больше людей болеет, тем больше подобных вариантов образуется и остается среди нас. Все меры, которые снижают распространение вируса, в той или иной мере препятствуют появлению таких вариантов. Каждый человек, защитивший себя и близких от инфекции даже на время, уже внес вклад в общее дело. Если мы пустим все на самотек, будем надеяться, что все само разрешится, то опасные варианты появятся, и не однажды. Формирование иммунной прослойки приводит к тому, что среди людей остаются возбудители менее агрессивные, хотя порой и более контагиозные.

Опасение вызывает возможное попадание вируса в популяции диких животных, синантропных грызунов, циркуляция и мутации там, а затем возвращение к человеку. Повлиять на эпизоотический процесс в дикой природе значительно сложнее.

- Ранее медицинские власти Великобритании выявили в стране новый подвид омикрон-штамма коронавируса BA.2, который, по предварительным анализам, распространяется с еще более высокой скоростью. Как считаете, появление этого и других подобных вариантов тревожный момент?

- Это, скорее, вполне закономерный момент. Этот вариант не отличается более тяжелым течением заболевания. Пока не описаны случаи повторного заражения обоими вариантами омикрона. Вероятнее всего, второй штамм будет конкурировать с первым, обгонит и вытеснит его на ряде территорий. Но на территориях с низкими охватами прививками они не смогут до конца вытеснить дельта-штамм.

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