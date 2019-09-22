22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инцидент в Гомельской школе и реакция на него - урок всем чиновникам и сигнал к тому, что нужно эффективно работать. Такое мнение прозвучало в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Вся эта история, если обобщить, то в целом - о человеческом отношении к каждому и в каждой отрасли, без формализма и решения для "галочки". А ведь именно за это - за черствость - столь жесткие и громкие решения и были приняты. История эта крайне показательна - вот так, за час, не разобравшись, можно легко сломать жизнь человеку. В Беларуси не будет так. Ведь справедливость и человеческое отношение к людям у нас не на словах и не в увесистой папке. И фактически это урок всем чиновникам - нужно работать и думать о последствиях каждого своего решения", - отметили в эфире программы.

В большом сюжете на тему инцидента в Гомельской школе были продемонстрированы комментарии интернет-пользователей. "Несколько дней эту тему бурно обсуждает и интернет. Каждая новость, связанная с гомельской историей набирает сотни комментариев. Решение президента - жесткое и категоричное - абсолютное большинство считает справедливым", - прозвучало в эфире программы.

"Глава государства совершил действительно благородный поступок, он имеет все права на это, и поступил справедливо и по закону. В этом случае поступок президента утер нос всем от мала до велика", - цитируется на телеканале один из комментаторов.

Как отмечается в репортаже, накануне старта учебного года министр образования уверенно докладывал о готовности к учебному сезону. Игорь Карпенко показывал Президенту весьма увесистую на вид папку с отчетом о выполнении поручений. Чуть позже он рассказывал и журналистам об итогах встречи. "Но слова словами так и останутся. Учебный год стартует и вместе с первыми звонками - куда громче - прогремит скандал в Гомеле. И в этой истории будет все, о чем так бойко рапортовали, как о выполненном и устраненном в школе: хамство учеников, мобильный телефон в руках четверокласника и нецензурная брань со стороны педагога. В школе не придумают ничего лучше, как просто уволить учителя. Что называются - найдут крайнего, вместо того, чтобы объективно разобраться в ситуации. В итоге разбираться пришлось Президенту. На поверхность всплыли проблемы не только в системе образования, но и в системе управления отраслью", - подчеркнули в эфире Беларусь 1.

Навести порядок в системе образования Президент требовал неоднократно. "Видимо, оставить на второй год управленцы от образования решили само поручение. Во всяком случае, пример Гомельской школы это подтверждает", - прозвучало в сюжете.

Как сообщалось, конфликтная ситуация возникла в средней школе №15 Гомеля на прошлой неделе. Инцидент с учеником 4-го класса на уроке сняли на телефон одноклассники мальчика, а родители выложили ролик в интернет. Учителя высшей категории с большим педагогическим стажем уволили. Случай получил серьезный резонанс в обществе. Мнения разделились. На сторону педагога стали многие родители учеников.

Позже учителя начальных классов средней школы №15 Гомеля восстановили на работе. При этом глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, в соответствии с которым за непринятие мер по наведению порядка в учреждениях общего среднего образования и неисполнение поручений Президента Беларуси привлечен к ответственности ряд должностных лиц. Строгое предупреждение получили премьер-министр Сергей Румас, глава Администрации Президента Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Министр образования Беларуси Игорь Карпенко предупрежден о неполном служебном соответствии.

Председателю Гомельского областного исполнительного комитета поручено обеспечить привлечение к дисциплинарной ответственности в виде выговора заместителя председателя Гомельского облисполкома В.Привалова, главу администрации Новобелицкого района Гомеля С.Казачка, заместителя председателя Гомельского горисполкома В.Атаманчука.

Губернатору также поручено обеспечить освобождение от занимаемых должностей в связи с переводом на другую работу начальника главного управления образования Гомельского областного исполнительного комитета С.Порошина, начальника управления образования Гомельского городского исполнительного комитета Л.Крилистенко, заместителя главы администрации Новобелицкого района Гомеля Е.Копу, начальника отдела образования, спорта и туризма администрации Новобелицкого района Гомеля А.Деменчука, главного специалиста отдела образования, спорта и туризма администрации Новобелицкого района Гомеля Е.Шарамову, директора средней школы №15 Гомеля М.Черненко.

Премьер-министру, главе Администрации Президента, министру образования и председателю Гомельского областного исполнительного комитета, кроме восстановления на рабочем месте учителя начальных классов, было поручено обеспечить привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в ненадлежащей работе учреждений общего среднего образования, принять исчерпывающие меры по выполнению поручений Президента Беларуси в сфере общего среднего образования.-0-