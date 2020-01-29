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29 января 2020, 15:14

Инвалидам могут предоставить право бесплатно пользоваться автомобильными парковками

Фото из архива
Фото из архива

29 января, Минск /Наталья Ильичева - БЕЛТА/. Людям с инвалидностью планируется предоставить право бесплатного пользования любыми автомобильными парковками. Для граждан с ограниченными возможностями также введут услуги персональных ассистентов. Такие нормы содержатся в новом законопроекте "О правах инвалидов и их социальной интеграции". Об этом сообщила журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Людмила Кананович, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Документ обсуждался сегодня на заседании профильной парламентской комиссии. Депутаты планируют принять его в первом чтении на весенней сессии.

"Что касается персональных ассистентов, находящихся рядом с инвалидом, то это люди из числа соцработников, которые после специального обучения смогут выступать в качестве сопровождающих. Еще одна новация - участие социальных работников в заседаниях медицинских экспертных комиссий", - отметила депутат.

Людмила Кананович констатировала, что во всем мире количество людей с инвалидностью значительно, и тенденция такова, что оно продолжает расти. В Беларуси на 1 января 2020 года на учете в органах по труду и соцзащите состояли 573,7 тыс. таких граждан, из них инвалидов 1-й группы - 86,7 тыс., 2-й группы - 360,3 тыс. Среди инвалидов в Беларуси насчитывается 33,2 тыс. детей в возрасте до 18 лет. Удельный вес этих людей в общей численности населения составляет 6%.

В законопроекте закрепляется норма об обязательном установлении квоты для приема на работу инвалидов. "Но хотелось бы, чтобы это были уже оборудованные места, чтобы человек с ограниченными возможностями мог там сразу приступить к работе. Ожидается, что квоты будут устанавливать для предприятий, где работает не менее 100 человек. Квоты по трудоустройству людей с инвалидностью планируется ввести в 2023 году", - рассказала председатель комиссии.

В нормативно-правовом акте предлагается предусмотреть образование в областных (Минском городском), районных и городских исполкомах, а также местных администрациях районов в городах постоянно действующих межведомственных советов по правам инвалидов.

До недавнего времени отечественная социальная политика в отношении инвалидов носила преимущественно компенсационный характер. В основном все сводилось к предоставлению льгот и денежных выплат. Сейчас на первый план выдвигаются задачи по обеспечению инвалидам равных с другими гражданами возможностей: созданию условий для максимальной реализации себя в трудовой деятельности, образовании, спорте.

В проект закона введены новые термины и понятия - "абилитация инвалида", "универсальный дизайн", "жестовый язык", "разумное приспособление". Предусмотрена возможность создания центров реабилитации и абилитации на республиканском и местных уровнях. Такие центры могут образовываться как по одному, так и по нескольким направлениям, включая медицинскую, социальную, профессиональную помощь.

Термин "инвалидность" в новом законопроекте приобретает иной акцент - он сделан не на медицинской составляющей, а на социальном аспекте, то есть на наличии препятствий для участия граждан с ограниченными возможностями в жизни общества.-0-

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