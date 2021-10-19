Инвестируй и не прогадаешь! Время для вложений! Подорожает ли жилая недвижимость? Мнения экспертов

С начала пандемии Covid-19 мировые производители различной продукции в той или иной степени приостанавливали свою деятельность, отложенный спрос увеличивался и проявился спустя какое-то время. Отечественные производители металлов, полимеров, древесины и прочего сырья переориентировались на массовые экспортные поставки, спровоцировав дефицит внутри страны.

Ценники на стройматериалы начали переписывать еще с 2020-го года. Ощутимый всплеск потребители почувствовали в начале 2021-го. И началась настоящая охота за строительными материалами по адекватным ценам. Рынок этой стратегической для каждого государства отрасли достаточно резво отреагировал на эти изменения.

Пиломатериалы в Беларуси выросли почти в два раза. Схожая тенденция наблюдалась в Канаде и США, а также у наших ближайших соседей в Польше, Литве и России. У нас подорожали также арматура, кровли, окна, отделочные материалы, утеплители. По некоторым позициям рост цен существенный — 40−80%. И возвращение цен "на исходную" в этом году не ожидается.

Еще один фактор – удорожание производства материалов в соседних странах. Объясняется это ростом цен на сырье. По словам экспертов, главная причина подорожания - рост мировых цен. И сейчас именно то время, когда два условия сошлись в одной точке.

К примеру, по данным Белстата, цены на пиломатериалы (хвойные обрезные и необрезные) выросли за январь-июнь на 26,4%, а на строительные детали и конструкции из дерева, шпона, мелкодисперсной фракции (МДФ) — на 18,9%. Строительные детали и конструкции из ПВХ, алюминия стали дороже за этот период на 10,5%.

Евгений Миронюк, аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс"

"У роста цен на стройматериалы есть фундаментальные причины. После снятий жестких локдаунов и вынужденного простоя, а вместе с этим и финансовыми потерями, которые понесли предприятия начался резкий рост активности строительного сектора. Поставщики стройматериалов за минувший год подняли цены на десятки процентов, в отдельных случаях кратно. Это продиктовано и удорожанием импорта. Рекордный рост показывают цены на древесину и пиломатериалы, они могут продолжить расти на фоне высокого спроса. Недоступность того или иного вида материалов усиливает дефицит альтернативных. К примеру, при росте цен на металлический профиль, используемый для возведения перегородок, строители начали массово применять кирпич. Это вновь провоцирует рост цен. По словам эксперта, снижение так или иначе наступит, но процесс будет длительным".

Сергей Чернышев, генеральный директор компании Ventall (Россия)

"За 30 лет еще ни разу не было ситуации, аналогичной той, что произошла с начала пандемии. Ситуация на мировых рынках сейчас весьма нестандартная. Обычно падение курса рубля ведет к росту цен на строительные материалы, сейчас схема не работает. Стоимость этой продукции идёт вверх несмотря на относительно стабильный курс национальной валюты. В итоге по ряду наименований цены внутри страны догнали мировые, а по другим — превысили их", — сказал Сергей Чернышев, глава компании "Венталл".

Начавшийся осенью 2020 года рост цен на стройматериалы продолжается и по сей день. Более того, на данный момент никто с большой долей вероятности не может предсказать, когда этот процесс прекратится.

Квартал "Эмиратс" в Minsk World

Сам по себе рынок недвижимости интересен в любое время, в кризисные периоды лишь немного смещаются векторы.

Вызовет ли рост цен на стройматериалы подорожание жилой недвижимости? Эксперты склонны считать, что да.

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси

— Коммерческое жилье находится в "свободном плавании", стоимость никак не ограничивается. Здесь рынок диктует свои условия. Если материалы будут продолжать повышаться в цене, то, безусловно, это найдет свое отражение в стоимости квадратного метра, — отметил министр. — Мы столкнулись с определенными сложностями в этой части. Металл за первый квартал 2021 года подорожал на 80%, пиломатериалы по некоторым позициям подорожали более чем на 200%.

Рост цен на стройматериалы начался еще в 2020-м году, продолжился в 2021-м и, по мнению многих аналитиков строительной отрасли, неизбежен в дальнейшем. Логично, что будут расти и цены на недвижимость. Но некоторые крупные игроки на рынке сумели правильно спрогнозировать эту ситуацию и по возможности ее упредить.

Вибор Мулич, Председатель совета директоров "Дана Холдингз"

— У нашего проекта Minsk World десятки, если не сотни, поставщиков. Этой весной с основными нашими партнерами мы провели переговоры об увеличении поставок строительных материалов и оборудования. В итоге мы увеличили на 30–50% больше по сравнению с прошлым годом. Кроме этого мы снизили рентабельность, что позволяет нам не менять цены в течение определенного времени. При этом качество строительства остается на высоте, как и было, не падают и темпы. К слову, основные работы в комплексе Minsk World мы планируем завершить до конца 2023 года. Это гораздо ранее оговоренных сроков.

Дом "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка"

По итогам 2021 года мировой рынок инвестиций в недвижимость может вырасти на 15–20%. При этом требования к объектам изменились относительно уровня 2019 года, что следует из предоставленного "РБК-Недвижимости" обзора глобального исследования настроений инвесторов 2021 Global Investor Intentions Survey, подготовленного компанией CBRE.

Лобби дома "Сан-Франциско" в квартале "Северная Америка"

Сегодня на рынке наблюдается симбиоз рецессии и стагнации. Те, кто год назад сомневался стоит ли приобретать недвижимость, сейчас активизировался. Это так называемый отложенный спрос. Мир учится жить с Covid-19, а экономические кризисы рано или поздно заканчиваются. Люди, выждав паузу и понаблюдав, принялись с уверенностью решать жилищные вопросы, развивать бизнес, тем самым инвестируя в свое будущее.

Аналитики Forbes убеждены: правильное инвестирование в недвижимость относится к самому прибыльному классу активов.

Тем, кто уже решился вложить средства в квадратные метры, но пока не определился с сегментом, эксперты "РБК-Недвижимость" предлагают обратить внимание именно на новостройки.

Поиск выгодных инвестиций в недвижимость — такая тенденция сейчас наблюдается во всем мире. Многофункциональные комплексы являются элементом привлечения потенциальных инвесторов. Многофункциональный комплекс Minsk World на практике доказал и продолжает доказывать свою конкурентоспособность. К слову, строительство ведется ускоренными темпами. Работы проходят во всех 30 кварталах Minsk World. И цены на квадратный метр застройщик не повышает.

Не упустите шанс приобрести новую квартиру по старым ценам!

Дом "Александрия" в квартале "Африка"

Minsk World – это современная архитектура, развитая инфраструктура, большое поле для бизнеса. Все эти факторы вкупе очень ценятся в любой стране.

Именно это видят инвесторы, рассматривая белорусскую столицу, как площадку для вложений.

Красота и функционал, отличное сочетание цены и качества – вот что такое Minsk World сегодня!

Собственная квартира – это не только место, где можно жить самому, но и ценность, которую мы завещаем детям. Жилые и коммерческие помещения можно использовать, получая выгоду. В этом и заключается инвестиционная привлекательность.

Недвижимость может и способна приносить дополнительный доход своим владельцам!

Постоянно растущий спрос на жилые и коммерческие помещения в белорусской столице вывел Минск в лидеры Европейского региона по инвестиционной привлекательности. Сравнительный анализ показал, что доходность жилой недвижимости в Минске выше, чем в Вильнюсе, и вполне сравнима с московской. Обошла белорусская столица даже Никосию, хотя общеизвестно, каким раем для инвесторов в квадратные метры традиционно является Кипр.

Источники информации: realt.by, napolshu.com, viza-v-polshu.com, globalpropertyguide.com

Сегодня в Минске большой выбор новостроек. Например, в ЖК Minsk World только в этом году стартовали продажи квартир практически в трех десятках домов. На этапе строительства застройщик предлагает хорошие скидки.

Мощные и гибкие инструменты финансирования, такие как длительные рассрочки (до 100 месяцев) при минимальном первоначальном взносе, а также партнёрские кредитные программы сроком до 20 лет делают недвижимость в Minsk World достаточно доступной.

Не останутся незамеченными покупателями квартир, и арендаторами – сочетание удобства и стиля как во всем комплексе Minsk World, так и внутри каждого дома.

Лобби домов в квартале "Тропические острова"

Перед Вами лучший вариант для инвестирования, подтвержденный высоким индексом надежности застройщика, который работает на белорусском рынке недвижимости уже 15 лет.

Покупка квартиры в Minsk World –лучший шаг к доходному будущему!

Первичная недвижимость практически сравнялась в цене со "вторичкой". И при сопоставимом ценовом диапазоне покупатели находят все больше аргументов в пользу апартаментов в новом многофункциональном комплексе.

Minsk World — это уже давно не просто коммерческий проект, это новый образ Минска!

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При подготовке материала использованы материалы сайтов:

www.sdvor.com, regnum.ru, www.forbes.ru, www.ventall.ru

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