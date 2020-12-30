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30 декабря 2020, 08:57

Инвестиции "бетонной" надежности. Почему сохранять накопления сейчас лучше в недвижимости

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Без денег – проблемы, но и с деньгами их не меньше! Малейшая нестабильность на финансовых рынках заставляет сердце вздрагивать – а что будет завтра? Например, сейчас экономисты фиксируют отток средств с валютных депозитов. Кто-то решил, что хранение доллара под подушкой выгоднее, чем в банковской ячейке. Но так ли это на самом деле?

Мы ведь хотим средства не только сохранить, но и преумножить! Деньги, как нас успели научить, должны работать и приносить новые деньги. Это возможно?

Конечно! Мало кто готов заложить на рулетку судьбы итог десятилетий упорного труда!

Показательно, что и американский доллар во всем мире перестал быть символом стабильности. Не удивительно, что россиян, китайцев и граждан многих других государств уже предостерегли от покупки долларов и хранения сбережений в этой валюте. А некоторые эксперты даже предрекают крах доллара в наступающем году. Почему?

Кандидат экономических наук Дмитрий Левитан, который имеет степень сертифицированного финансового директора (FFA), считает, что модель развития мировой экономики, в которой США выкачивает ресурсы всего мира, подошла к логическому завершению. "Доля США в производстве мирового ВВП продолжает неуклонно снижаться", – отмечает эксперт.

Альтернативой доллару эксперт считает недвижимость и развивающийся, но еще недостаточно обеспеченный законодательно рынок криптовалют и крипто-акций – токенов. "Неопределенность и повышенная волатильность на валютном рынке позитивно отразились на рынке недвижимости, так как инвестирование в "бетонное золото" более надежно. В сложившихся экономических условиях недвижимость – это почти единственный вариант вложения средств с гарантированным ростом", – считает Дмитрий Левитан.

Но в какую недвижимость вкладываться? Понятно, что надеяться на существенный рост стоимости квартиры в старом "спальнике" не стоит – в лучшем случае деньги удастся сохранить, а не преумножить. Выгодность вложения обеспечивается перспективностью.

Хорошо известны данные о том, что стоимость жилой и коммерческой недвижимости в многофункциональном комплексе "Маяк Минска", который построен у Национальной библиотеки, с момента начала строительства выросла более чем в 2,5 раза. Причины понятны: растет популярность района – растут цены в нем, растет "проходимость" – становится дороже коммерческая недвижимость.

Многофункциональный комплекс "Маяк Минска"
Многофункциональный комплекс "Маяк Минска"

Каждый условный доллар, вложенный в перспективную недвижимость – это не только гарантия сохранности средств, но и их преумножения. Таким образом, покупка недвижимости в перспективных местах минской застройки – это не только разумное вложение ради сбережения, но и посыл в будущее – ради благополучия своих детей и внуков.

На сегодняшний день в Минске самым крупным инвестиционным проектом считается многофункциональный комплекс Minsk World – к слову, самый масштабный в Европе.

Здесь будет построено свыше 3,5 млн кв. метров – как жилых домов, так и общественный помещений и коммерческой недвижимости. По инвестиционному договору работы должны быть завершены до 2027 года, но застройщик ускоряет темп работ, чтобы завершить комплекс ранее запланированных сроков – уже в конце 2023 года!

В комплексе Minsk World работы ведутся буквально в каждом квартале, на изображении дом "Нью Йорк"
В комплексе Minsk World работы ведутся буквально в каждом квартале, на изображении дом "Нью Йорк"

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Почему комплекс, который определит облик Минска завтрашнего дня, считается наиболее перспективным? Есть ряд причин.

Во-первых, современное монолитно-каркасное жилье возводится по самым современным проектам. Здесь квартиры свободной планировки и отличная инсоляция благодаря панорамным окнам и широкому применению остекления "в пол", практически в каждой квартире есть лоджия, балкон, а в некоторых – и приватные террасы. Высота потолков – не менее 2,7 метра. В каждом доме – дизайнерское лобби с местом для консьержа, зоной встречи курьера и санитарной комнатой.

Все новостройки – каркасно-монолитные здания с большими окнами, лоджиями, скоростными лифтами и дизайнерскими лобби
Все новостройки – каркасно-монолитные здания с большими окнами, лоджиями, скоростными лифтами и дизайнерскими лобби

Во-вторых, поражает инфраструктура комплекса. Все необходимое для комфортной и уютной жизни здесь будет в шаговой доступности. Детские сады или школы – в каждом квартале. А еще многочисленные помещения для кафе, магазинов, спортивных клубов и детских студий, наземные автостоянки и паркинги, и при этом дворы свободные от транзитного движения машин.

Благоустроенные дворы, где предусмотрено все для комфортной жизни
Благоустроенные дворы, где предусмотрено все для комфортной жизни

Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием
Во всех кварталах обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Велодорожки свяжут все кварталы и пройдут через парк
Велодорожки свяжут все кварталы и пройдут через парк

Удобные парковочные места рядом с домом
Удобные парковочные места рядом с домом

В-третьих, прекрасное месторасположение и транспортная доступность. До площади Независимости на машине – пять минут, до кольцевой автодороги – десять. Весь комплекс пронизан машрутами общественного траснпорта, а под ним – третья линия минского метрополитена.

Готовый паркинг в квартале "Эмиратс"
Готовый паркинг в квартале "Эмиратс"

Станция метро "Ковальская Слобода" рядом с комплексом уже работает
Станция метро "Ковальская Слобода" рядом с комплексом уже работает

Наконец, экономический потенциал комплекса Minsk World.

Именно здесь уже начато строительство Международного финансового центра. Создаваемый в партнерстве с аналогичной структурой Дубая, минский МФЦ станет точкой притяжения инвестиционного капитала из разных стран мира. Расположенный на границе Европейского Союза и ЕАЭС, в непосредственной близости от рынков Ближнего Востока и Азии, МФЦ Minsk World не только привлечет миллиардные инвестиции, но и создаст десятки тысяч новых рабочих мест для граждан страны.

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест
Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

АКЦИЯ, АКЦИЯ, АКЦИЯ – ТОЛЬКО ДО РОЖДЕСТВА. ЦЕНА ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР ОТ 2000 РУБЛЕЙ.

ОФИС ОТДЕЛА ПРОДАЖ РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО И В ПРАЗНИКИ.

Здесь же строится крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный центр – мегамолл. Понятно, что каждый день сюда будут приезжать десятки тысяч посетителей.

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр
Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр

А рядом будет разбит новый городской парк – с аттракционами и тихими аллеями, скульптурными группами и фонтанами, детскими и спортивными площадками. Огромный зеленый остров в массиве жилой застройки – это самый современный экологический тренд в градостроении.

И самое главное: для тех, кто решит инвестировать свои средства в жилые или коммерческие помещения комплекса Minsk World, именно сейчас – лучшее время! Сохраняйте свои деньги максимально выгодно!

Рождественская акция в Minsk World – это лучшие условия для покупки недвижимости! Цена квадратного метра в комплексе прямо сейчас – от 2000 рублей, а в готовых домах – от 2600 рублей при единовременной оплате!

В определенных домах квартиры можно приобрести в беспроцентную рассрочку от застройщика на срок до 100 месяцев! Ни справок, ни поручителей – договор оформляется прямо в отделе продаж при предъявлении паспорта и внесении первого взноса от 30% стоимости квартиры.

Внимание, рождественская акция действует только до 11 января 2021 года!

На квартиры в комплексе Minsk World также действует выгодный партнерский кредит от "Белинвестбанка" в рублях на срок до 20 лет. В первый год ставка всего от 4,99% (0,57 СКО), а в последующие – от 13,35% (1,543 СКО). При этом участие собственными средствами – от 10%, а досрочное погашение – без штрафных санкций.

Приобрести квартиры и бизнес-помещения можно в офисах продаж в Минске и в 18 других городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

АКЦИЯ, АКЦИЯ, АКЦИЯ – ТОЛЬКО ДО РОЖДЕСТВА. ЦЕНА ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР ОТ 2000 РУБЛЕЙ.

ОФИС ОТДЕЛА ПРОДАЖ РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО И В ПРАЗНИКИ.

Деньги под подушкой спят и обесцениваются. Средства, вложенные в перспективную недвижимость, растут в цене и дарят уверенность в будущем. Покупайте квартиры и коммерческую недвижимость в комплексе Minsk World – для себя и своих детей!

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