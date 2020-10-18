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18 октября 2020, 22:22

ИП хотят разрешить с 1 января 2021 года обращаться за админпроцедурами в любую налоговую

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. Фото из архива
Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. Фото из архива

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальным предпринимателям с 1 января 2021 года хотят разрешить с 1 января 2021 года обращаться за админпроцедурами в любую налоговую инспекцию. Принцип экстерриториального обслуживания для ИП содержится в проекте налогового кодекса на 2021 год, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект изменений в Налоговый кодекс уже практически готов. Ничего радикального там не предвидится. Конечно, будут осовременены на планируемую инфляцию ставки налоговых платежей, которые зафиксированы в рублях. Из важных изменений для плательщиков - введение с 2021 года экстерриториального принципа обслуживания для индивидуальных предпринимателей", - отметил Сергей Наливайко.

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У нас подавляющее большинство - 88% с лишним плательщиков - уже подают декларации в электронном виде. Мы хотим, чтобы таких  субъектов было 100%, в том числе и физических лиц", - сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

Экстерриториальный принцип обслуживания в налоговых уже действует для физлиц. По оценке министра, такой принцип подтвердил свою эффективность. "С 2021 года планируем внедрить для индивидуальных предпринимателей, чтобы они могли получить все услуги в любой инспекции. Независимо от того, где они прописаны или за какой налоговой инспекцией они закреплены", - пояснил он.

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За два с лишним года больше Br60 млн поступило этих платежей", - сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

По словам Сергея Наливайко, налоговая нагрузка в 2021 году не должна вырасти. "Последовательно и несмотря на непростые экономические условия, несмотря на сложности с точки зрения эпидемиологии, мы придерживаемся позиции, что налоговую нагрузку не стоит повышать. В таком же ключе мы планируем действовать в 2021 году", - сказал министр.-0-

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