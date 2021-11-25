Ипатов: главная цель изменения Конституции - сохранить Беларусь независимым государством

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная цель изменения Конституции - сохранить Беларусь суверенным и независимым государством. Такое мнение высказал журналистам директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов после совместного заседания Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции, сообщает БЕЛТА.

"Конституционная комиссия заложила основные нормы, которые соответствуют требованиям времени. Но, когда мы пишем нормы, мы понимаем: каждое слово, записанное в закон, а тем более в Конституцию, имеет очень большое значение. Поэтому цель одна - сохранить Беларусь суверенным и независимым государством", - подчеркнул Вадим Ипатов.

По его словам, работа над обновлением Конституции Беларуси еще не заканчивается, ведь вынесенный на общественное обсуждение документ должен быть понятен гражданам. "Должны быть понятны цели этих изменений и к чему они приведут в будущем, - отметил он. - Мы не на пустом месте находимся: Конституция Беларуси есть, она работает. Мы говорим не о том, что нужна абсолютно новая Конституция, а о развитии государства и его Основного закона".-0-