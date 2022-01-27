Ипатов: на референдум необходимо идти с осознанием своего вклада в суверенитет страны

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Придя на референдум, человек должен осознавать, что он делает для суверенитета и независимости своей страны, заявил директор Национального центра законодательства и правовых исследований, заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов на заседании седьмой внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обсуждение проекта Конституции не закончилось. Первая фаза - это обсуждение проекта с целью общественного аудита, внесения туда изменений и дополнений, которые необходимы. Сейчас происходит обсуждение, когда человек должен еще раз вернуться к нормам Конституции, и тогда он придет на референдум в полном осознании, что он делает для суверенитета и независимости своей страны", - сказал Вадим Ипатов.-0-

Ипатов: в Беларуси проведено 3 тыс. диалоговых площадок по обсуждению проекта Конституции