Ипатов: на референдум выносится сбалансированный проект Конституции, прошедший уникальную проработку

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На референдум выносится сбалансированный проект Конституции, прошедший уникальную проработку, заявил журналистам директор Национального центра законодательства и правовых исследований, заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов на заседании седьмой внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тот вариант, который вынесен на референдум, - сбалансирован и прошел уникальную проработку", - сказал Вадим Ипатов.

По его словам, такая работа фактически началась еще в 2016 году. "А вот последний год был очень насыщенным по формам и методам работы с Основным законом: диалоговые площадки, работа Конституционной комиссии, которая была составлена из самых разных людей. Это были люди, которые от жизни понимают те процессы, которые происходят в обществе. А также рабочая группа, которая была создана главой государства для уже утонченной доработки. И последнее - это месячное публичное обсуждение проекта Конституции", - рассказал директор НЦЗПИ.-0-