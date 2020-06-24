Ипатов: предупреждение можно выносить по 93% составов административных правонарушений

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте обновленного КоАП впервые предусмотрена возможность освобождения от административной ответственности. Предупреждение можно выносить по 93% составов правонарушений. Об этом во время очередного заседания проекта БЕЛТА и БИСИ "Экспертная среда" "Административный кодекс. Слушать и слышать людей" заявил директор Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) Вадим Ипатов.

Он отметил, что новая редакции КоАП рассчитана прежде всего на законопослушного гражданина. "Разработчики выделили административные проступки. Если человек совершил это в первый раз (что позволяют установить информационные технологии), то его просто освобождают от ответственности и выносят предупреждение. Это большой шаг вперед. Кроме того, если брать все 750 составов, которые сегодня включены в административный кодекс, то 93% позволяют выносить предупреждение, не привлекая к административной ответственности", - проинформировал Вадим Ипатов. Директор НЦЗПИ назвал это очень важным элементом нового административного законодательства.

Олег Макаров

Директор БИСИ Олег Макаров в свою очередь подчеркнул, что общество показало значительную зрелость во время дискуссии по проектам КоАП и ПИКоАП. Он проанализировал также ожидания белорусов от нового административного законодательства. По словам директора БИСИ, общество хотело бы дифференциации: "отличия злостного нарушителя от простого гражданина и его защиты как от злостного нарушителя, так и от ситуации, когда он к нему приравнен". "Мне кажется, это одна из позиций, в силу которой и были инициированы изменения", - считает Олег Макаров.-0-

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