Ипатов: при засилье интернет-каналов надо критически относиться к их информации о выборах

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. К любой информации и призывам в Telegram-каналах следует относиться критически. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По некоторым каналам избирателей предупреждают о бюллетенях, которые якобы уже содержат отметки и в итоге могут быть признаны недействительными. "У нас сегодня засилье различных интернет-каналов. Люди много пользуются гаджетами, - сказал Вадим Ипатов. - Но к любой информации надо относиться критически. Все сообщения должны отфильтровываться. Прежде всего нужно исходить из требований законодательства и руководствоваться советами, которые дают на местах люди, организующие избирательный процесс".

Он акцентировал внимание, что за организацию избирательного процесса отвечают ЦИК и участковые избирательные комиссии. Если на участке возникает какая-то проблема, например по бюллетеню, надо обратиться к председателю комиссии или любому ее члену. Гипотетически, если заканчиваются бюллетени (что маловероятно, но не исключено полностью), то этот вопрос должна оперативно решить именно участковая комиссия в соответствии с законодательством.

По данным на 16.00, в Беларуси проголосовали уже более 74%, люди продолжают активно приходить на участки, которые закроются в 20.00. В связи с этим Вадим Ипатов призвал граждан к взаимному уважению: каждый имеет право проголосовать в комфорте, особенно в условиях принимаемых противоэпидемических мер. А для этого нужно, чтобы приходящие на участки люди совершали свое волеизъявление, не задерживая остальных. Кстати, на многих участках для соблюдения социальной дистанции даже работают волонтеры, которые помогают направлять людей, чтобы всем было комфортно и безопасно.-0-